Derzeit wird der Spielplatz in der Promenade in Zwettl umgegraben und große Erdmassen für die Neugestaltung des Spielplatzes bewegt. Der Beschluss für die Neugestaltung des Spielplatzes wurde bereits gefällt.

Mit den Kindern der Volksschule und Unterstützung des Landes wurde der Plan für den neuen Spielplatz ausgearbeitet und soll im Frühjahr fertig umgesetzt werden. Die Stadtgemeinde investiert in das Projekt, bei dem viele Spielgeräte neu aufgestellt und saniert werden, über 120.000 Euro.

