Der Sozialdemokratische Gemeindevertreterverband (GVV) im Bezirk Zwettl hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ-Gemeinderäte im Gasthaus Haider in Rudmanns wurde Gemeinderat Herbert Kraus aus Arbesbach mit 100 Prozent von den rund 50 Delegierten zum neuen Vorsitzenden gewählt. Kraus folgt Josef Kromsian, der seit 2004 an der Spitze des GVV stand, in dieser Funktion nach.

Der Präsident des GVV NÖ Rupert Dworak bedankte sich bei Josef Kromsian für seine langjährige engagierte Tätigkeit und Freundschaft: „Josef war ein gewissenhafter Bezirksvorsitzender, welchen ich in den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit kennen und auch als Freund schätzen gelernt habe.“

Herbert Kraus zeigt sich jetzt voller Tatendrang in der neuen Funktion. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Die Förderung und Unterstützung unserer 23 Gemeinderatsfraktionen im Bezirk sowie die Abhaltung von regelmäßigen Betreuung und Seminaren zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung unserer GemeinderätInnen sind mir besondere Anliegen“, erörterte Kraus in seiner Antrittsrede.

„Mit Herbert Kraus haben die sozialdemokratischen GemeinderätInnen im Bezirk Zwettl wieder einen engagierten und erfolgreichen Funktionär an die Spitze ihrer Interessenvertretung gewählt“, gratulierte Rupert Dworak. Im Rahmen der GVV-Bezirkskonferenz wurden zudem neun ausscheidende Gemeinderäte für ihr Engagement in der Kommunalpolitik geehrt.