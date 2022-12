Stadt-Lofts machen sich: Zügiger Baufortschritt

Werbung

Eine Führung über die Baustelle der Stadt-Lofts mit Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann und Edith Gutmann ermöglichte rund 50 interessierten Zwettlern spannende Einblicke in die aktuellen Fortschritte und Ansichten der Ferienwohnungen.

Fenster und Glasfronten wurden bereits eingesetzt, und die Fassade erstrahlt im neuen, gelben Kleid. Im Moment werden insgesamt 290 m² Boden in den Innenräumen eingebaut, rund ein Drittel davon ist Altbestand. Der Boden ist ein Beispiel dafür, dass viel Vorhandenes erhalten, restauriert und wieder eingesetzt wird. So wurden die Bretter sorgfältig ausgebaut, nummeriert und dokumentiert, um sie in genau dieser Reihenfolge wieder einzusetzen. Alte Mauern, die nicht verputzt oder gemalt wurden, bleiben genauso, um die Geschichte durch Einblicke wieder erlebbar und sichtbar zu machen. Wer in letzter Zeit von der Straße aus einen Blick durch das Tor geworfen hat, der hat vielleicht schon das Podest entdeckt, das die Begehung der Stadtmauer ermöglicht und einlädt, den Blick über die Promenade und das Zwettltal schweifen zu lassen.

Das Sonnentor-Projektteam freut sich auf die kommenden Schritte bis zur Eröffnung im Sommer 2023, diese beinhalten beispielsweise die Einrichtung und Ausstattung der Ferienwohnungen, die Gartengestaltung und das Erlebbarmachen von Geschichte durch Fundstücke sowie Erinnerungen und Erzählungen von Zeitzeugen.

