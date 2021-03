Obwohl 2021 vermutlich keine große Eröffnung des Veranstaltungsreigens im Stadtmuseum Zwettl möglich sein wird, warten in den Räumlichkeiten im Alten Rathaus schöne Objekte auf die Besichtigung durch die Besucher, auch mit NÖ-Card. „Fix ist, dass wir am 1. Mai aufsperren“, sagt Museumsvereinsobmann Reinhard Gundacker. „Außerdem werden wir anlässlich des ,Museumsfrühling Niederösterreich´, der vom 28. bis 30. Mai stattfindet, ein nettes Rahmenprogramm anbieten, wenn die Sonderausstellung ,50 Jahre Großgemeinde Zwettl´ im Erdgeschoß des Rathauses eröffnet wird“, zeigt sich Gundacker im Gespräch mit der NÖN entschlossen.

Was sind nun die sehenswerten Besonderheiten im Museum?

Im Obergeschoß erwartet die Besucher die Sonderausstellung „Rupferne und Hawerne“. Ignaz und Ludmilla Hofbauer haben diese Schau unter Mitarbeit einiger Mitglieder des Museumsvereins im Vorjahr liebevoll gestaltet.

Sie sind der Frage der zeitintensiven Leinenerzeugung von der Aussaat des Flachses, seiner Ernte, der Bearbeitung durch Dörren und Brecheln bis hin zur Gewinnung der Faser, dem nachfolgenden Weben und Schneidern nachgegangen. Die Arbeitsschritte sind an wertvollen Geräten der damaligen Zeit nachvollziehbar.

Bertha von Suttner trug Dessous aus Leinen

Ein schön besticktes Kostüm in Weiß für die Braut oder „Dessous“ aus Leinen für Bertha von Suttner sind ansprechende Beispiele für die Verarbeitung. Damals, im 17. und 18. Jahrhundert, waren die Tuchmacher eine führende Zunft in Zwettl. An sie wird mit ihrer prächtigen Zunfttruhe erinnert. Die Lage ihrer zahlreichen Betriebsstätten in der Stadt lässt sich an einem genauen Stadtplan ablesen.

Erstmals restaurierte Goldhauben zu sehen

Ganz neu ist die Ausstellung der frisch restaurierten Goldhauben in einem weiteren Raum des Obergeschosses, die bis jetzt noch nie öffentlich gezeigt wurde. Die erprobte Volkskundlerin Grete Hammel und ihre Tochter Daniela Heinzl, eine ausgebildete Schneiderin, haben sich der schwierigen und aufwändigen Restaurierung der festlichen Kopfbedeckung angenommen, die auch von Bürgerfrauen im Waldviertel getragen wurde.

Als Beweis dafür können Eintragungen in den Gerichtsprotokollen um den berüchtigten „Räuberhauptmann“ Johann Georg Grasel gelten, dass dieser mehrmals solche Goldhauben gestohlen hat. Die beiden genannten Restauratorinnen werden bei einer der geplanten Museumsveranstaltungen mit Kindern Stoffe bedrucken.

Zahlreiche Objekte aus der Dauerausstellung im 1. Stock, vor allem jene zum Leben und der politischen Bedeutung des Gutsherrn von Schloß Rosenau – Georg Ritter von Schönerer -, werden immer wieder gerne als Leihobjekte in renommierten Museen gezeigt, wie im Haus der Geschichte in St. Pölten und demnächst im Lentos Kunstmuseum Linz. Diese Tatsache hat für das Stadtmuseum Zwettl den schönen Nebeneffekt, dass die Objekte auf Kosten der Entlehner fachmännisch gereinigt, restauriert und konserviert werden.

Mitarbeitersuche im Museums-Verein

Die Ausstellung zum Jubiläum „50 Jahre Großgemeinde Zwettl“ im Erdgeschoß des Rathauses wird ab Ende Mai den langen und schwierigen Weg bis zum Zusammenschluss der 13 selbständigen Gemeinden zur Stadtgemeinde Zwettl-NÖ im Jahre 1971 zeigen. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erledigte der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde meist die Amtsgeschäfte in der Wohnküche seines Privathauses. Eine solche „Amtsstube“ findet sich in der Ausstellung. Die ehemals 13 selbstständigen Gemeinden werden in Text und Bild vorgestellt. Hörstationen vermitteln die Überlegungen und Erklärungen damals Verantwortlicher zu den Problemen der Gemeindezusammenlegungen.

Um dieses vielfältige Angebot aufrecht erhalten zu können, sucht der Museumsverein interessierte Mitarbeiter für Museumsaufsicht und Kassendienst, als auch für die laufende Mitarbeit im Verein. Nehmen Sie bitte unter stadtmuseum@zwettl.gv.at per E-Mail mit dem Museumsverein Kontakt auf oder schreiben Sie direkt an die Stadtgemeinde Zwettl-NÖ.