Ein glückliches Ende nahm der Fall der demolierten Kamp-Stiege von Martha Mayer. In der Vorwoche berichtete die NÖN, dass Zeugen gesehen haben, wie Schüler mit der abmontierten Stiege auf der Eisfläche des Kamps „Schlittengefahren“ seien.

„Ein junger Bub hat mich angerufen und sich entschuldigt. Er habe diesen Blödsinn gemacht, acht weitere Burschen wären dabei gewesen. Als ich fragte, wer er denn sei, übergab er das Telefon seiner Mutter. Ich kenne sie“, schilderte die Pensionistin im NÖN-Gespräch. Sie ist erleichtert, denn es wurde ihr volle Wiedergutmachung des Schadens zugesichert und so wird sie nicht auf dem mindestens mehrere hundert Euro teuren Schaden sitzenbleiben. (Die Stiege, die im Winter wegen Eisbruch und Hochwasser vom betonierten Sockel beim Kamp abmontiert wird, kostete knapp 2.000 Euro).

Mayer wird ihr Wort auch halten und möchte in diesem Fall von einer Anzeige bei der Polizei absehen. „Die Mutter hat sich hundert Mal bedankt, dass ich das nicht angezeigt habe. Mir geht es nur um die Schadenswiedergutmachung, ich wollte den Fall auch nie anzeigen, sofern sich eine andere Chance ergibt“, meint Mayer.

Nachbarschaftshilfe war vorbildlich

Schließlich müsse man der Jugend eine Chance geben, man wäre ja selber einmal jung gewesen und da sei auch nicht immer alles hundertprozentig korrekt abgelaufen.

Dankbar ist Mayer vor allem für die tolle Nachbarschaftshilfe, die keinesfalls selbstverständlich sei. So wurde nicht nur die kaputte Stiege von Sebastian und Patrick Wallner von der Eisfläche an ihren angestammten Platz beim Betonsockel am Ufer zurückgebracht, sondern auch „Ermittlungen“ für die Pensionistin aufgenommen, um herauszufinden, wer den Schaden verursacht habe.

Auch der NÖN ist sie sehr dankbar, dass sie den Fall aufgegriffen und vielleicht so sogar die Aufklärung maßgeblich unterstützt hat.