Der Weg zwischen Parkspirale und Innenstadt wird aufgeschmückt: Die Stiegen, die Schulgasse und Gartenstraße verbinden, werden komplett neu gebaut und erhalten eine Überdachung inklusive Lichtsystem.

ÖVP-Bürgermeister Franz Mold erklärt im NÖN-Gespräch: „Der Zustand der bestehenden Stiegenanlage ist sehr schlecht. Die Holzteile wurden im Lauf der Jahre morsch. Es wurde einfach Zeit.“ Der Steg wurde im Jahr 1993 errichtet. Im Zuge der NÖ Stadterneuerung soll das Bauwerk bis auf die Fundamente abgebrochen und durch eine neue, überdachte Anlage ersetzt werden. Die Konstruktion besteht aus Lärchenholz, erklärt Mold: „Es ist für Bauten im Freien besser geeignet, weil es länger vor Verwitterung bestehen bleibt als etwa Fichtenholz.“

Stahlgeländer und LED-Beleuchtung. Ein neues Geländer wird aus Flachstahl gebaut, die Handläufe kommen in Edelstahl-Ausführung. Die Dacheindeckung wird mit roten Dachziegeln und die der Podeste und Rampen mit farbbeschichteten Alublechbahnen vorgenommen. Außerdem wird die gesamte Stiegenanlage mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, und die Rampenbereiche werden neu asphaltiert. Der Bau soll Mitte September starten und wird drei bis vier Wochen dauern. In dieser Zeit gelangen die Bürger über den Lift von der Gartenstraße zum Hauptplatz und retour. Einzig an einem Tag soll der Lift gesperrt sein, um die nötigen Arbeiten in diesem Bereich zu verrichten, erklärt Bürgermeister Mold.

Die Beschlussfassung zum Abriss und Neubau erfolgte einstimmig in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Als Billigstbieter erhielt das Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl den Zuschlag um rund 160.000 Euro. Maximal 79.000 Euro sollen über das kommunale Investitionsprogramm gefördert werden, außerdem wird bei der NÖ Stadterneuerung um eine Förderung über maximal 31.000 Euro angesucht.