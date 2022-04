Streitschlichter kam in die Bredouille

Werbung

Wer wen und wie attackiert hat, konnten alle vier involvierten Burschen nicht mehr genau sagen. Einig war man sich nur, dass sie in einer Zwettler Bar ausgelassen gefeiert und getrunken haben. Danach sei es draußen beim Stadtpark zwischen zwei Burschen zu einem handfesten Streit gekommen. Zwei Streitschlichter fanden sich ein, und dann seien alle vier am Boden gelegen. Das Gerangel ging glimpflich, mit leichten Blessuren, für die Raufbolde aus. Ein Streitschlichter, ein 32-jähriger Arbeiter aus Zwettl, soll bei seinem Eingreifen in den Streit Fußtritte verteilt haben. „Ich habe nicht bewusst hingetreten“, beteuerte der Arbeiter. Er räumte aber ein, dass er jemanden unabsichtlich bei dem Gerangel erwischt haben könnte. Der vorbestrafte Zwettler wurde zu zwölf Monaten Bewährung und einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt.

Für einen 41-jährigen Zwettler, der vor Gericht zugab, einige Ohrfeigen verteilt zu haben, setzte es eine sechsmonatige Bewährungsstrafe.

