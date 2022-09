Tag der pflegenden Angehörigen: Kraft tanken im Stift

Der 13. September ist der Tag der pflegenden Angehörigen. Daher lud die Caritas Kompetenzstelle Demenz an diesem Nachmittag pflegende Angehörige von Menschen, deren Vergesslichkeit zum Problem wurde, nach Stift Zwettl ein. Es sollte ein Tag des Austausches und zum Kraft tanken sein und Abwechslung in den Alltag bringen. Diese Menschen sind eine wichtige Stütze des Pflegesystems, und die Caritas will deshalb Dank und Anerkennung aussprechen.

Es gab eine Führung durch die Stiftskirche und einen Besuch in der Schatzkammer sowie anschließend ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Die Waldviertler Sparkasse leistete einen Beitrag für die Kompetenzstelle Demenz der Caritas mit einem Zuschuss für die Anschaffung des Demenz-Parcours. „Es ist für uns selbstverständlich, hier einen Beitrag zu leisten und dem Fördergedanken nachzukommen“, meinte Marketingleiter Manfred Füxl.

