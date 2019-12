Für einen 31-Jährigen klickten die Handschellen. Er steht im Verdacht, mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Unbekannte dürften in Kitzbühel im Oktober und Dezember einen Baucontainer aufgebrochen haben. Daraus stahlen sie verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. Eine am Tatort gesicherte DNA-Spur führte zu dem 31-Jährigen. Dieser hatte ein Haus im nordwestlichen Teil des Bezirks Zwettl erworben, welches er renovieren wollte.

Im Zuge der Erhebungen und einer damit verbundenen Hausdurchsuchung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden beim Verdächtigen eine große Anzahl an Werkzeugen und Baumaschinene sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana und LSD. Ein Großteil der sichergestellten Gegenstände konnte zwei Tatorten in Tirol und einem Tatort in Salzburg zugeordnet werden. Der Beschuldigte zeigte sich zu den Taten geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt werden.