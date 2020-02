Mit einem völlig neuartigen Gastronomie-Konzept machen Bärenhof-Wirt Michael Kolm, DJ Tobi Rudig und Tanja und Ewald Mengl auf sich aufmerksam: Das Quartett lud an zehn Abenden zu „Der Tisch“ in den Küchenschätzen in der Zwettler Landstraße.

„Wir wollten weg vom klassischen Restaurantstyle. ‚Der Tisch‘ ist kleiner, persönlicher, exklusiver – und mysteriös“, erklärt Rudig. Worum geht es? Für 120 Euro konnten sich Interessierte einen Platz am knapp über elf Meter langen Tisch reservieren. Dort kochte Michael Kolm ein exklusives acht-Gänge-Menü. Der letzte Abend findet heute, am 1. Februar, statt.

Der Clou: Die Gäste wussten im Vorfeld nichts über das Konzept: „Wir haben auf Facebook ein Video veröffentlicht, in dem der Michi eine Minute lang ein Weinglas einschenkt. Bis auf den Namen ‚Der Tisch‘ wussten die Gäste sonst nichts“, sagt Rudig. Das Konzept ging auf, nach drei Tagen waren die zehn Abende ausgebucht. Anfangs waren pro Abend 20 Plätze angedacht. „Später haben wir aufgrund der extremen Nachfrage auf 25 aufgestockt“, sagt Rudig.

Einen Partner fanden sie im Ehepaar Mengl, die in den Küchenschätzen eine stimmige Location zur Verfügung stellen. „Wir hatten zwei Tische, aber keine Tafel. Ich hab mir gedacht: Sehr geil, jetzt kaufen wir uns einen großen Tisch, wie ich ihn immer haben wollte“, sagt Tanja Mengl.

Per SMS erfuhren die Gäste einen Abend vor dem Essen den Treffpunkt, das Alte Rathaus. Dort wurden sie mit einem Sektempfang und Fingerfood begrüßt. „Unsere beiden Securitys Gustl und Gerhard begleiten dann die Gäste mit Fackeln zu uns rauf“, erklärt Rudig.

Suppe aus Teebeuteln, Nachspeise ohne Teller

Die Gäste konnten dort frei um dem Tisch Platz nehmen. Für jeden Gang gab es eigens abgestimmtes Gedeck von den Mengls. „Wir bieten Erlebnisse, die der Gast so noch nicht erlebt hat“, sagt Rudig. So konnten sich die Gäste etwa auf inem Salzstein Fleischgericht fertig braten. Unter dem Titel „Beef-Tea“ versteckte sich eine ganz besondere Rindersuppe: Sie wurde zuerst getrocknet, pulverisiert und in Teebeuteln gepackt. Nach dem Aufkochen konnten sie die Gäste als „Tee“ trinken.

Die Idee zu „Der Tisch“ kam dem Duo Kolm und Rudig beim Tennisspielen: „Zuerst gab es sehr erfolgreich das ‚Kochen unter Sternen‘. Jetzt war es an der Zeit, etwas zu verändern.“

Jeder Abend von „Der Tisch“ habe eine andere Dynamik: „Mal sind die Gäste laut, mal leise.

Neben dem Kulinarischen entwickelt sich da sehr viel“, sagt Rudig. So hätte auch an einem Abend ein Gast die anderen an die Hände genommen und ein kleines Sprücherl aufgesagt. Rudig sorgte auch für die eigens abgestimmte Musik: „Gestern hatten wir etwa die tiefsten 80er“, sagt er lachend. Nach dem Essen können die Gäste noch feiern. Der längste Abend ging bis in die Morgenstunden, sagt das Quartett.

Der Höhepunkt wartete für die Gäste beim letzten Gang. Dazu wurde der Tisch komplett abgeräumt und eine weiße Platte über den sieben Meter langen Tisch gelegt. Mit dem Kommando „Gläser hoch“ startete laute klassische Musik. Michael Kolm und zwei weitere Köche verteilten die süße Nachspeise über die gesamte Platte. Der Tisch wurde so zum Teller. „Es hat in Österreich noch nichts Vergleichbares gegeben“, sagt Rudig.

Eine Fortsetzung ist geplant. Beim Konzept bleiben Kolm und Rudig dem ursprünglichen Motto treu, denn: Wann und wo genau steht noch nicht fest.