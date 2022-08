Top Thema: Fragen zum Stromsparen

Werbung

Bei den extrem gestiegenen Strom- und Heizkosten machen sich viele vermehrt ums Energiesparen Gedanken. Dies bemerkt man auch stark bei der Energieberatung NÖ in Zwettl.

„Wir haben zehnmal so viele Anfragen wie im Jahresdurchschnitt der Jahre zuvor“, meint der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu), Herbert Greisberger.

Fürs Stromsparen gibt die eNu einige Tipp. So kann man, angefangen beim Warmwasser, etwa duschen statt baden. Generell spart es einiges an Energie, niedrigere Wassertemperaturen zu verwenden, sei es beim Geschirrspülen oder Wäschewaschen. Die Wäsche muss auch nicht immer in den Trockner, insbesondere an warmen Sommertagen trocknet sie prima auch im Freien.

Außerdem wird geraten, sich bei großen Geräten, wie Kühlschrank oder Waschmaschine, anzusehen, ob diese noch energieeffizient sind und sie gegebenenfalls auszutauschen. Eine ganze Reihe elektrischer Geräte verbraucht zudem Strom, ohne dass man sich dessen bewusst ist.

Schwieriger wird das Energiesparen beim Heizen. „Wirklich sparen kann man nur durch Senkung der Raumtemperatur, wo es möglich ist, eine thermische Sanierung oder einen Heizungswechsel auf erneuerbare Energieträger“, erwähnt Greisberger.

Dies ist aber eine längerfristige Maßnahme und nicht immer so schnell möglich, zumal die Nachfrage nach einem Heizungstausch derzeit enorm ist, und die Installateure alle Hände voll zu tun haben. Dennoch wird von der Energieberatung NÖ dazu geraten, umzusteigen, etwa auf Nah- und Fernwärme, Wärmepumpe oder Biomasse-Heizung. Dafür werden auch weiterhin Förderungen angeboten.

