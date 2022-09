Treffen der Kulturschaffenden: Viele spannende Ideen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Stadtgemeinde Zwettl lud zum Kulturfrühstück in das Stadtamt ein, und zahlreiche Kulturschaffende und -interessierte folgten. Gemeinsam wurde ein spannender Ausblick auf die kommende Kultursaison geworfen. Auch Ideen konnten dabei vorgebracht werden.

Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller berichtete, dass der Kultur-Höhepunkt-Folder im Oktober in die Haushalte kommen werde. Später fixierte Veranstaltungen werden im monatlichen Veranstaltungsblatt veröffentlicht. Die Pläne der Vizebürgermeisterin: Das kommende Kulturjahr soll in drei Phasen an die Jahreszeiten angepasst beworben werden. Großes Highlight der ersten Phase sei das Straßentheater „Märchen on Tour“ am 8. und 9. Oktober vor dem alten Rathaus. Der große Paukenschlag zum Frühlingsbeginn werden die Bachtage am 18. und 19. März.

Wiesmüller verkündete neben dem Veranstaltungsausblick zudem, dass die Sanierung der Hamerlingstraße inklusive Neugestaltung der Straße in den nächsten Jahren passieren werde. Auch die Nutzung der Ableidinger-Schmiede soll festgelegt werden.

Weiters kamen zahlreiche Vorschläge der Anwesenden. Unter anderem war eine bessere Vernetzung der Kulturschaffenden mit WhatsApp- oder Signal-Gruppe im Gespräch. Es kam auch die Anregung, man möge die alten Plakate von den Litfaßsäulen entfernen.

Eine weitere Anregung betraf einen Ideenwettbewerb in den Zwettler Schulen zur Gestaltung der jüdischen Gedenkstätte. Ein Event für 14- bis 18-Jährige soll wieder stattfinden, eine Umfrage unter den Jugendlichen bezüglich Musikrichtung oder DJ wäre sinnvoll. Für Musikschüler, die länger als drei Jahre ein Instrument lernen, soll es ein Stipendium geben. Hier wurde berichtet, dass es bereits Vergünstigungen und eine Talentförderung des Landes NÖ gibt. Ilse Krumpöck stellte im Rahmen des Frühstücks ihr neues Buch „Die Schidloffs“ vor. Als neuer Leiter der Jeunesse Zwettl wurde zudem David Wittmann vorgestellt. 2023 wird er gemeinsam mit Ehefrau Andrea die Abendkonzerte organisieren.

