Ein Aufatmen geht durch die Welt der Filmfans: Die Kinos dürfen voraussichtlich ab 1. Juli wieder öffnen – das aber nur unter verschärften Hygienevorschriften.

Bis dahin heißt es aber: Warten und Fernseher aufdrehen. Auch der Zwettler Filmclub litt unter den Beschränkungen der vergangenen zwei Monaten. Alle Vorstellungen ab Mitte März wurden abgesagt. Die 20-Jahr-Jubiläumsfeier fand gerade noch statt, da man mit unter 100 Besuchern noch in die damaligen Auflagen gefallen ist.

Ganz untätig war man seitdem aber nicht, verrät Obfrau Herta Freund-Klopf. So sei in den vergangenen Tagen die Idee gereift, ein Autokino in Zwettl zu etablieren: „Das ist für uns zum Thema geworden. Wir sind gerade dabei, uns entsprechend zu informieren.“

Zuerst muss Frage nach Standort geklärt werden

Fixiert ist aber noch nichts: So gelte es neben dem passenden Equipment für die Übertragung des Tons in die Autos mittels eigener Frequenzen auch einen entsprechenden Platz für die Autos und die Leinwand zu finden: „Wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns erlaubt, auf seiner Fläche zu spielen“, sagt Freund-Klopf. So könne sie sich etwa Flächen des Lagerhaus-Parkplatzes dafür vorstellen. „Konkret wurden aber noch keine Gespräche geführt“, betont die Filmclub-Obfrau.

Ideen, um Filmfans Unterhaltung zu bieten, gäbe es genug. So war bereits vor dem Coronavirus der Streifen „Ein Becken voller Männer“ geplant. In der Tragikomödie gründet eine Gruppe Männer in ihrer Midlife-Crisis das erste männliche Synchronschwimmteam. „Wenn man das am Parkplatz beim ZwettlBad zeigen könnte, wäre das passend. Das sind so unsere Spinnereien“, sagt Freund-Klopf lachend.

Ob nach den Lockerungen die geplanten Filme gezeigt werden, oder man sich ein neues Programm zusammenbastelt, ist ebenso offen, wie die Frage, ob das heurige Sommerkino mit Juli starten kann. „Alles steht und fällt damit, wann die Kinos tatsächlich aufsperren. Es gibt noch immer ein großes Fragezeichen. Wir lassen alles in Ruhe angehen“, sagt Freund-Klopf.