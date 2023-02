Über 700.000 Euro fehlen: Bediente sich Banker bei Kundin?

Als eingesetzte Erwachsenenvertreterin musste sich die Waldviertlerin Leopoldine W. auch um die finanziellen Belange ihrer an Demenz erkrankten Schwester (82) kümmern. Nach einem verstörenden Besuch bei deren Hausbank, der Zwettler Raiffeisenbank, sah sich die bald 80-jährige Angehörige veranlasst, die Spareinlagen und Vermögenswerte ihrer Schwester genau unter die Lupe zu nehmen. Ihr Verdacht, da sei nicht alles in Ordnung ab dem Wechsel des alten Bankbetreuers, erhärtete sich immer mehr.

Als sie bei der Bank Aufklärung und belegbare Nachweise über diverse Abhebungen und Sparbuchauflösungen einforderte und keine befriedigenden Antworten erhielt, schaltete sie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Krems ein.

Die von der Kremser Staatsanwaltschaft bestätigten Ermittlungen in der mutmaßlichen Betrugscausa (Strafausmaß bei einem Schadensausmaß über 300.000 Euro ein bis zehn Jahre) laufen nunmehr fast zwei Jahre und sollen mit Frühjahrsende 2023 beendet und die Causa anklagereif sein.

Der bislang errechnete Schadensbetrag soll sich auf über 700.000 Euro (Bargeld und Goldmünzen) belaufen.

Für die Aufdeckerin des mutmaßlichen Betruges Frau W. liegen nervenaufreibende und belastende Monate hinter ihr: Die ins Justizvisier geratene Bank habe ihr sogar unterstellt, selbst Geld ihrer Schwester behoben zu haben, empört sich deren Rechtsbeistand Karl Schön, der um eine schnellstmögliche Schadenswiedergutmachung der haftenden Bank für die Opfer kämpft. Die Bank habe sich zunächst hinter ihren in Verdacht geratenen Mitarbeiter gestellt.

Als sich der Verdacht, er habe mit Blanko-Unterschriften die Konten der dementen Kundin geplündert, erhärtet hat, zog man verspätet Konsequenzen, erläuterte der Anwalt: „Es gibt für eine Bank kaum etwas Schlimmeres, als dass ein eigener Mitarbeiter eine langjährige Kundin bestiehlt. Es könnte nichts geben, das so ein Verhalten toppt. Und wenn dann die Bank zwei Jahre lang nicht in der Lage ist, die Kundin zu entschädigen, dann ist das ein skandalöser Vorfall.“ Deshalb wandten sich Leopoldine W. und ihr Anwalt an den ORF-Bürgeranwalt (Sendung vom 18. Februar).

Raiffeisenbank schließt sich Verfahren gegen Mitarbeiter an

Die Raiffeisenbank Zwettl bestätigt, dass gegen einen ehemaligen Kundenbetreuer ihrer Bank in Zwettl seit zwei Jahren wegen des Verdachts des Betruges ermittelt werde. „Gegen den ehemaligen Mitarbeiter wurde der Verdacht erhoben, auf Geld einer Kundin zugegriffen zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe“, heißt es von der Raiffeisenbank. „Wir arbeiten aktiv in vollem Umfang mit den Behörden zusammen und haben sowohl intern als auch unter Hinzuziehung der externen Revision umfangreiche Prüfungen vorgenommen. Zudem haben wir uns selbst dem Verfahren gegen den ehemaligen Mitarbeiter angeschlossen.“

Die Vermögenswerte des Beschuldigten seien für eine im Fall seiner Schuldsprechung künftige Schadenswiedergutmachung im dafür notwendigen Umfang sichergestellt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne die Bank keine weiteren Auskünfte geben.

