Ehemalige Rotary-Austauschschülerin Natalia: „Es fehlt an allem“

Zu einer spontanen Aktion entschloss sich der Rotary Club Zwettl unter Präsident Rudi Strobl mit Unterstützung der Apotheke Weitra, um derzeit eingeschlossenen Familien in Lemberg/Ukraine zu helfen.

Die ehemalige Rotary-Austauschschülerin Natalia aus Lemberg meldete sich beim RC Zwettl und bat um Unterstützung für Familien in der Ukraine, weil es derzeit an allem fehlt und die Situation schlechter ist als in den Medien dargestellt.

Natalia war über ein Jahr lang im Zuge eines Schüleraustauschprogramms des Rotary Clubs bei vier Waldviertler Familien des RC untergebracht, um die deutsche Sprache zu erlernen und unsere Heimat kennenzulernen. Sie wurde im Gymnasium Zwettl unterrichtet. Derzeit lebt sie mit ihrem vierjährigen Sohn in Lemberg, wo sie momentan festsitzen. Ihre Schwester Lydia, welche sich derzeit in Wien befindet, ist in die Ukrainehilfe involviert und nahm die Hilfspakete des RC Zwettl entgegen, diese wurden direkt nach Lemberg verfrachtet und dort an bedürftige Mütter mit Kindern verteilt. In den Hilfspaketen befinden sich Babynahrung, Windeln, Schmerzmittel, Verbandsmaterial und Hygieneartikel, welche sorgfältig nach den Wünschen der Betroffenen von der Apotheke in Weitra zusammengestellt wurden. Organisiert wurde die Aktion von Alois Schwaiger vom RC Zwettl.

Die 86 österreichischen RC Clubs mit rund 4.500 Mitgliedern sind maßgeblich an der Ukrainehilfe beteiligt, vorwiegend mit Geldspenden, einige wie der RC Zwettl organisieren aber auch eigene Lieferungen.

Die Aufgaben der Clubs sind in erster Linie die Unterstützung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die Jugendarbeit, und das sowohl lokal und national als auch international.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden