Das Waldviertler Großhandelsunternehmen Kastner konnte im Jahr 2019 seinen Umsatz um über zehn Prozent auf fast 249 Millionen Euro steigern.

„Das ist ein neues Rekordergebnis“, teilt Geschäftsführer Christof Kastner mit. Kastner handelt mit frischen, vorwiegend regionalen Lebensmitteln aus Österreich und Gütern des täglichen Bedarfs. Die Firmengruppe zählt 33.000 Abhol- und 9.500 Zustellkunden.

Bei den Vertriebsschienen konnte Kastner seinen Umsatz im Großhandel Zwettl/Jennersdorf um 6,61 Prozent steigern. Großen Zuwachs gab es bei den Abholmärkten und im Gastrodienst, dort stieg der Umsatz um 14 Prozent. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen 900 Mitarbeiter aus 22 Nationen, darunter 40 Lehrlinge. Kastner beliefert 160 Einzelhandelskaufleute mit 650 Beschäftigten der Kette „Nah&Frisch“ in Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark. 2019 sicherte sich Kastner mit der Übernahme von „GEKO“ einen zweiten Abholmarkt in Wien. Aktuell laufen Planungen und Arbeiten für den Umbau des 6.500 Quadratmeter großen Markt.

Als achtbester Lehrbetrieb Österreichs gewann die Gruppe zuletzt die Ausbildungstrophy der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Darüber hinaus betreibt das seit 1828 bestehende Traditionsunternehmen Großhandelsstandorte in Zwettl und Jennersdorf sowie Abholmärkte in Amstetten, Krems, Eisenstadt und in Wien.