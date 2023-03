Unbekannter beging Tankdiebstahl mit gestohlenem Kennzeichen

Laut Polizei betankte der Unbekannte am 22. März gegen 18.30 Uhr ein silberfarbenes Fahrzeug bei einer Tankstelle in Zwettl. Die 43 Liter Super-Plus bezahlte er nicht, sondern fuhr einfach weg. An diesem Fahrzeug waren Wiener Kennzeichen montiert, die zwischen 20. und 21. März in Wien gestohlen worden sind. Diese Kennzeichen waren zu diesem Zeitpunkt noch im Originalzustand.

Ein Passant entdeckte am 23. März gegen 8 Uhr die beiden Kennzeichentafeln unweit der Tankstelle und brachte diese zur Polizei Zwettl. Die Nummerntafeln waren zusammengebogen und offensichtlich verfälscht. Die Zahlen 9 und 6 wurden mit einem schwarzen Klebeband so verändert, so dass daraus die Zahl 8 entstanden ist. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.