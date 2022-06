Unter freiem Himmel: Kunst im Öffentlichen Raum

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Im Mittelpunkt der Wanderausstellung „Menschenbilder“ der Berufsfotografen Niederösterreichs werden heuer und im kommenden Jahr fesselnde, großformatige Porträts im öffentlichen Raum gezeigt. Nach Amstetten ist die Wanderausstellung heuer erstmals in Zwettl zu sehen und wurde am 24. Mai bei der Dreifaltigkeitssäule eröffnet.

„Die Ausstellung soll ein Schaufenster der Berufsfotografen sein“, erklärte Bürgermeister Franz Mold. Er lud die Besucher ein, nicht nur an den Kunstwerken vorbeizugehen, sondern sie auch zu genießen. „Das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, ist die höchste Kunst der Fotografie“, zitierte er Friedrich Dürrenmatt.

Spiegelung ergibt ungewöhnliches Porträt

Dies zeigt sich auch in der ausgestellten Fotografie von Barbara Leister aus Groß Gerungs. „Das Foto entstand, als ich auf der Suche nach Spiegelungen war. Durch das Fotografieren verändert sich die Wahrnehmung, man beginnt alles um einem herum bewusster zu sehen“, so Leister. „Beim Fotografieren der Waggonreihe sah ich die Spiegelung im Fenster der Waldviertler Schmalspurbahn, dann schaute das Kind aus dem Fenster und ich hatte ein perfektes Motiv vor der Kamera.“ Ausgewählt für „Menschenbilder hat sie dieses Foto, weil es kein Porträt im herkömmlichen Sinn ist. „Es hält den Betrachter dazu an, länger als eine Sekunde hinzusehen, um nachzudenken, wie es entstanden sein könnte“, so die Fotografin.

Barbara Leister stellte bereits 2019 bei „Menschenbilder“ aus und ist heuer das dritte Mal in Serie dabei, Spezialgebiet ihrer Arbeit sind Baby-, Kinder- und Familienfotografie.

Die Ausstellung „Menschenbilder“ ist bis 21. Juni zu sehen, bevor sie nach Scheibbs weiterwandert. 2023 wird sie in Sallingberg-Armschlag ebenfalls zu sehen sein.

