Veranstaltungstechniker Fabian Lang: Hinter den Kulissen Blut geleckt

Der Verein Kultur:Impuls:Zwettl-Syrnau lockt immer wieder junge, kulturinteressierte Menschen zur Mitarbeit in den sparkasse.event.raum, die schließlich an dem Tun Gefallen finden und ihre Kenntnisse in Licht- und Tontechnik solide ausbauen. Einer davon ist Fabian Lang, 1995 geboren.

Es war sein älterer Bruder David, der schon länger in der Branche tätig war und einen Helfer suchte. Er warb ihn für die Mitarbeit bei Veranstaltungen in der „Syrnau“. Fabian Lang war damals 15 Jahre alt. „Am ersten Abend machte ich das Licht“, erinnert sich der mittlerweile geprüfte Veranstaltungstechniker. „Ich habe mich langsam an meine Aufgaben herangetastet“, gesteht er. Und er hat festgestellt, dass man mit dem Licht bei den Menschen ganz gut Emotionen bewirken kann. „Man kann dabei einiges falsch, aber auch sehr viel richtig machen.“

Durch Mundpropaganda gewann Fabian viele Kontakte. Einer, der ihm viel geholfen hat, ist Peter Cerny, Mastermind der Band Rohrenreith 12 und Mitarbeiter im Team von Moritz Hierländer im Waldviertler Hoftheater in Pürbach. Dann landete der Zwettler Veranstaltungstechniker beim Theaterfestival Szene Bunte Wähne, was ihm viele Kenntnisse über Bühnenarbeit einbrachte und die körperliche Komponente seiner Tätigkeit verstärkte. Während seiner Arbeit für eine Wiener Kleinkunstbühne konnte er weitere Kontakte knüpfen.

Zweites Standbein: Filmschnitt

Dann fand er Arbeit beim Musikfestival Carinthischer Sommer im Stift Ossiach. Lang lernte einen Wiener kennen, der ihm, dem Quereinsteiger, empfahl, die Lehrabschlussprüfung als Veranstaltungstechniker zu machen. Die arbeitsarme Zeit aufgrund von Corona war von Nutzen, sich in die Theorie des Fachgebietes einzuarbeiten. Im Februar 2021 bestand Fabian die Prüfung mit Auszeichnung. „Im Prinzip hat sich für mich nicht viel geändert. Ich habe dieselben Jobs wie früher“, sagt der selbstständige Unternehmer. Er arbeitet viel in Krems: in der Minoritenkirche, beim Donaufestival, der Veranstaltungsreihe für Kunst und Kultur, beim Musikfestival Glatt & Verkehrt oder an Klanginstallationen.

Durch den Studienabschluss als Cutter hat sich Fabian mit dem Filmschnitt ein zweites Standbein geschaffen. „Ich bin glücklich in meinem Job“, gesteht er strahlend.

