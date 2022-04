Verein zur Förderung des Waldes: Große Ehre für Hermine Hackl

Werbung

Die Mitglieder des Vereins zur Förderung des Waldes trafen sich letzte Woche zur diesjährigen Generalversammlung.

Nach der Neuwahl des Vorstandes bot der offizielle Rahmen im Gasthof Schramml dem Obmann Gerhard Blabensteiner Gelegenheit zu einer besonderen Gratulation an Obmann-Stellvertreterin Hermine Hackl aus Marbach am Walde: Am Vortag zur Generalversammlung erhielt Hermine Hackl von Ministerin Elisabeth Köstinger in Wien das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich überreicht. Diese besondere Auszeichnung wurde ihr für die Verdienste als Präsidentin von BIOSA Biosphäre Austria, dem Verein für dynamischen Naturschutz, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zugesprochen. Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ist die wichtigste staatliche Ehrung, die gegenwärtig in Österreich vergeben wird. Bis vorige Woche hat Hermine Hackl den Waldkampus Traunkirchen (OÖ) geleitet und tritt jetzt ihre Pension an.

Überreichung des Ordens kam überraschend

„Diese Auszeichnung kam zu diesem Zeitpunkt ganz überraschend, und ich freue mich von Herzen“, so Hermine Hackl.

Sie wäre zu einem Gespräch am Vortag bei Bundesministerin Elisabeth Köstinger eingeladen gewesen, um über ihre Pläne für die Pension zu plaudern. „Wir hatten ein langes wertschätzendes Gespräch und eine Jause, und zum Schluss kam es dann überraschend für mich zur Verleihung“, freut sie sich. Diesen Orden wird sie auch bei offiziellen Anlässen und Staatsanlässen am Revers tragen.

Wald: Wirtschaftsfaktor und Erholungsquelle

Im Verein zur Förderung des Waldes setzt sich Hermine Hackl für den heimischen Wald ein. „Wenn man sich die Themen der Zukunft ansieht, wie Wirtschaft und Gesundheit, dann hat das alles mit Wald zu tun“, so Hackl.

