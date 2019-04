Die Zwettler hatten am Freitag die Möglichkeit, Einblicke in ein mögliches Verkehrskonzept für die Stadt Zwettl zu erhalten und ihre Ideen einzubringen.

Bürgermeister Franz Mold lud dazu alle Bürger am 5. April in die Wirtschaftskammer Zwettl ein. Den rund 150 Besuchern wurden verschiedene Varianten für die neue Verkehrsgestaltung in der Innenstadt präsentiert, die sie mit Vertretern der Gemeinde und Experten angeregt diskutierten.

Die Gestaltungsvorschläge waren in Form von Plänen auf mehreren Schautafeln ausgestellt. Zum Beispiel konnten die Teilnehmer unterschiedliche Maßnahmen zur Umgestaltung der Bereiche Postkreuzung, Dreifaltigkeitsplatz, Hamerling-straße und Schulgasse betrachten. Die Überlegungen hierzu gehen von Gehsteigs-Verbreiterungen bis zu Begegnungszonen (Bereiche in denen sich Fußgänger, Radfahrer und Kfz-Fahrer gleichberechtigt treffen und die Straße auf einem gleichen Niveau verläuft – im Gegensatz zu erhöhten Gehsteigen.

Zahlreiche Vorschläge wurden präsentiert

Ebenso wurden auch Vorschläge zur Erweiterung von 30 km/h Zonen, Änderung beziehungsweise Erweiterung von Stellplätzen und der Umgestaltung des Bereichs Untere Landstraße ausgestellt.

Interessant waren für die Bürger auch Informationen zur geplanten Kampbrücke im Zusammenhang mit dem geplanten EKZ. Auf den Plänen war sie als zweispurig mit einem Fußgängerweg eingezeichnet. Spannend für die Besucher waren auch die Auswirkungen der Umfahrung, die zu einer Veränderung der Verkehrszahlen führten (NÖN berichtete dazu bereits).

Genau hier setzt das neue Mobilitätskonzept der Stadt Zwettl an, welches von der Firma Schneider Consult Ziviltechniker GmbH entwickelt wurde. Bürgermeister Franz Mold betonte, dass es sich hier um einen Konzeptvorschlag handle und es ihm wichtig sei, dazu Anregungen, Meinungen und Ideen aus der Bevölkerung einzuholen.

Die gesammelten Rückmeldungen werden verarbeitet und in das Konzept eingebettet, welches dann der Öffentlichkeit erneut präsentiert wird. Das Konzept soll bis Mitte 2019 fertiggestellt sein und die Umsetzung der baulichen Gestaltungsmaßnahmen erfolgt aus Kostengründen in mehreren Phasen.