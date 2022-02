Verschwindendes Handwerk: Es war einmal eine Kürschnerei

Das Bauvorhaben zu einem Wohnbauprojekt bedingt den Abriss mehrerer alter Häuser zwischen oberer Landstraße und Florianigasse. Damit kommt es wie in der Vergangenheit bei ähnlichen Projekten zu einem weiteren Verschwinden baulicher Zwettler Stadtgeschichte. Ein Teil davon ist die Kürschnerei Rattei.

Der Abbruchbescheid für die Altstadthäuser in der Landstraße wurde inzwischen rechtskräftig erlassen. Dem geplanten Wohn-Projekt der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft steht nun nichts mehr im Wege.

In einem der drei Häuser an der Landstraße befand sich ein seltener Handwerksbetrieb. Die Kürschnerei des Kürschnermeisters Rattei in der oberen Landstraße war seit zwei Jahrzehnten nicht mehr genützt. Ältere Zwettler erinnern sich noch an den Fuchsschweif, der den Eingang zur Kürschnerei zierte.

Gewerbe der Säckler umfasst vier Handwerke

Pelzmode, stets teuer und einst sehr begehrt, geriet nach und nach auf das modische Abstellgleis. Nach Auslaufen des Zwettler Traditionsbetriebes fanden sich demnach auch keine Nachfolger.

Das Gewerbe der Säckler, das sind die Lederbekleidungserzeuger Kürschner, Präparatoren und Gerber, sind bei der NÖ Wirtschaftskammer zu einer Interessenvertretung zusammengefasst. Gerhard Blabensteiner, Tierpräparator in der Allentsteiger Straße, ist der letzte Vertreter seiner Zunft in der Stadtgemeinde Zwettl. „Momentan sieht man, dass sich ein gewisser Mangel bei der Möglichkeit der Weiterverarbeitung und damit auch der sinnvollen Nutzung von Tierfellen eröffnet. Die Überpopulation von Füchsen in der Region kann nur durch eine gezielte Bejagung reduziert werden. Im Winter haben die Füchse ein wunderschönes Fell. Pelzkappen oder Pelzmäntel waren früher sehr beliebt. Jetzt liegen wunderschöne Pelze da, welche viele Jäger wieder mit nach Hause nehmen. Es besteht fast kein Bedarf. Unlängst war ein Kunde da, der sich eine Felldecke aus den Fuchsbälgen anfertigen ließ“, erzählte der Tierpräparator aus seinem Erfahrungsschatz.

Pelze sind als nachhaltiges Produkt zu bewerten

Noch gibt es österreichweit etwa 200 Kürschner mit fallender Tendenz. Dabei sind Pelze durchaus als nachhaltiges Produkt zu bewerten. Pelzimitate aus Kunststoff sind eigentlich Plastikprodukte, die nach zwei, drei Jahren wieder entsorgt werden. So sieht es zumindest die Interessenvertretung der Kürschner. Einen schönen Pelzmantel hat man Jahrzehnte.

Kürschnermeister Robert Lischka in Wien lebt von diesem neuen Trend. Er bestätigte, dass viele jüngere Leute mit einem alten, aber qualitativ hochwertigen Pelzmantel in sein Geschäft kommen. „Die Mode ändert sich, und so will manche Kundschaft die Pelze in einer anderen Form“, berichtete er über seinen jetzigen Kundenstamm. Er sieht seine Arbeit als wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung älterer Pelze.

„Die umgearbeiteten Stücke sehen danach flott aus und werden wieder gerne getragen“, weiß Lischka. Ergänzend fügte er hinzu, dass Wildpelze, das sind Pelze frei lebender Wildtiere, das ultimative natürliche Produkt der lokal produzierten Pelzmode seien.

Rosa Golob-Fichtinger trägt gerne Pelz

„Meine Pelzjacken sind alle schon recht alt und finden bei mir eine Nachnutzung. Warum soll man qualitativ hochwertige Kleidungsstücke wegwerfen, wenn man sich darin wohlfühlt“, ist Zwettler Gewerkschaftslady Rosa Golob-Fichtinger überzeugt. „Mir ist die Problematik mit Zuchtpelzen und einer nicht waidgerechten Verfolgung von Wildtieren bewusst. Das Tierwohl ist mir ein großes Anliegen. Die unreflektierte Entsorgung von Altpelzen widerspricht aber meinem Stil“, sagte sie.

In der Kammer sorgt man sich um alle Gewerbetreibenden. „Ich finde es schade, dass es im Bezirk Zwettl keinen Kürschner mehr gibt. Wie in vielen Gewerben verkennen viele Jugendliche ihre Chancen im handwerklichen Bereich. Es gäbe so viele Chancen, selbst in seltenen Handwerksbereichen gutes Einkommen zu erzielen“, sagt Anne Blauensteiner, Obfrau der Wirtschaftskammer Zwettl.

Übrigens: Pelzbekleidung wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit der Weltausstellung in Paris 1900. Damals wurde erstmals eine Kürschner-Nähmaschine vorgestellt. Sie erleichterte dem Kürschner viele Nähfertigkeiten.

Zwettl Innenstadt-Projekt: Vor Abbruch alter Häuser

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden