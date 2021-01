Zum 12. Mal ruft die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich zur bundesweiten Stunde der Wintervögel auf. Österreichs größte Vogelzählung ist für 8.-10. Jänner angesagt.

„Zählen Sie mit“ ist die Einladung an alle Naturfreunde sich an diesem Beobachtungs- und Zählprojekt zu beteiligen. Es gilt einen allgemeinen Überblick über die Bestandszahlen zu gewinnen. Vergleiche nach der letzten Zählung im Vorjahr zeigten in den meisten Bundesländern sinkende Bestandszahlen auf. Die Gesamtzahl der beobachteten Vögel am Futterhaus ging um 12 Prozent zurück.

Die am häufigsten beobachteten Vögel sind Kohlmeisen, Blaumeisen, Amseln und Feldsperlinge. Dennoch können gelegentlich sogar Gartenrotschwanz oder sogar die Mönchsgrasmücke beobachtet werden. Gabor Wichmann von BirdLife wies im vergangenen Jahr auf den besorgniserregenden Rückgang der Grünfinken hin. Eine parasitäre Erkrankung macht dieser Finkenart seit 2013 zu schaffen.

Jeder kann an der Zählaktion teilnehmen, sich zwischen 8. und 10 Jänner eine Stunde Zeit nehmen und seine Beobachtungen an BirdLife Österreich melden. Die Zählung kann am Futterhaus, im Garten, am Fenster oder im Park durchgeführt werden. Bei Bedarf kann ein Vogelbestimmungsblatt auf dem Mitmachfolder bei www.birdlife.at heruntergeladen werden. Auf demselben Weg können die Zählergebnisse zurückgeschickt werden.

Die Familie von Herta Schreiner und Maria Schiefer in Niederstrahlbach will an ihrer gemeinsamen Futterstelle in Niederstrahlbach teilnehmen. „Momentan weiß ich nicht, was ich da zählen soll? Seit einigen Tagen sind keine Vögel mehr da“, gab Maria Schreiner zu bedenken.

Diese Zweifel versucht die Vogelschutzorganisation schon im Vorfeld zu zerstreuen. Sollte man keinen Vogel sehen, so sei auch diese Meldung von großer Bedeutung.

Unter den Teilnehmern werden Preise rund ums Vogelfüttern und Beobachten verlost.