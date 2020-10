Volkshochschul-Vortrag: "Wir müssen Menschen bleiben" .

Am Puls der Zeit bewegt sich die Volkshochschule Zwettl mit aktuellen Vorträgen – so auch beim jüngsten Vortrag von Felix Schneider vom Institut für Strategie und Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie Wien. Er durchleuchtete das Thema „Wie Pandemien unsere Geschichte prägten“.