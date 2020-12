Kinderspielzeug ist gerade zur Weihnachtszeit ein großes Thema. Lokomotiven sorgen seit jeher für große Kinderaugen. Die Liebe zum Detail, zum Überblickbaren und Steuerbaren bleibt aber auch bei so manchem Erwachsenen bestehen und wächst sich zu einem lebenslangen Hobby aus.

In der Spielwarenabteilung des Lagerhauses Zwettl bestätigt man das Interesse der Kinder an bewegtem Spielzeug. Cornelia Ebner sieht bei den vielen Spielzeugeisenbahntypen ungebremste Nachfrage. „Eisenbahnen und Bauernhöfe sind unsere Renner“.

„Der größte Feind der Modellbauer ist der Staub.“ Rudolf Brandeis

Ihr Kollege Gerhard Schmid weist auf eine Änderung im Kaufverhalten hin. „Als Kind war ich selbst stolzer Besitzer einer elektrischen Kleinbahn. Heute greifen die Jugendlichen vermehrt zu Spielkonsolen unterschiedlichster Art. Eigentlich ist das schade, da Fantasie und Kreativität nicht mehr ausgelebt werden können“, meint der Leiter der Spielwarenabteilung. Dennoch bestünde weiterhin die Möglichkeit, über Bestellung eine Modelleisenbahn im Lagerhaus zu kaufen.

Bei Huber Spielwaren bestätigt man den allgemeinen Trend. Ladenbesitzerin Erika Huber verkaufte bis vor zehn Jahren selbst noch einige Modelleisenbahngarnituren. „Die Nachfrage ging zurück. Der Fachhandel übernahm die restlichen Teile“, bedauert Erika Huber. Sie bestätigt aber ein Wiedererwachen des Interesses. Vermehrt wünschen sich kleine Mädchen das frühere Bubenspielzeug. Die Digitalisierung im Spielwarenbereich lässt sich sogar mit Handys verknüpfen. „Ich würde mich freuen, wenn meine Kunden während des „lockdown“ über mein Geschäft und nicht über ausländische Konzerne die gewünschten Spielwaren bestellen würden“, hofft die besorgte Geschäftsfrau.

Modellbau will auch gelernt sein

Eine langjährige Begeisterung für Modelleisenbahnen hegt der ehemalige Zwettler Bezirks-und Stadtfeuerwehr-Kommandant Gerwalt Brandstötter. Er besitzt eine 26 Quadratmeter große Eisenbahnlandschaft. In seinem Wohnhaus in der Schulgasse bewegen sich über 70 Weichen bis zu 65 Lokomotiven und 520 Waggons.

Das berühmte Hamburger Miniaturwunderland findet hier seine Zwettler Nachbildung. Digital gesteuert findet man Schweizer Landschaftsteile, eine Nachbildung eines schweizerischen, österreichischen und deutschen Grenzbahnhofes und vieles mehr. Dazwischen arbeiten 33 Kräne auf unterschiedlichen Baustellen.

Selbst der Zwettler Bahnhof und das dazugehörige Heizhaus sind in Miniaturformat vorhanden. „Seit meiner Kindheit hatte ich ein Faible für Modelleisenbahnen. Im Alter von 60 Jahren fasste ich den Entschluss eine Eisenbahnanlage zu bauen“, erzählt der ehemalige Bauleiter und Brandschutzsachverständige. „Am Anfang macht man natürlich so manchen Fehler“, meint Brandstötter. „Meine Eisenbahnlandschaft hatte zu Beginn einen zu hohen Steigungswinkel. Die Loks rutschten mit mehreren Waggons durch. Was blieb mir übrig? Ich musste alles von Anfang an neu aufbauen“.

Die angeschlossene Werkstatt mit vielen Aufzeichnungen, Plänen und Spezialwerkzeugen gibt einen Einblick in absolute Profiarbeit. Brandstötter ist viel im Internet unterwegs, sucht da nach Sonderangeboten, und erwirbt viele Teile auf „Willhaben“. „Alle Teile neu zu kaufen wäre unerschwinglich“.

Die Waldviertler Schmalspurbahn im Maßstab 1:87 haben schon manche Interessierte zu Gesicht bekommen. Rudolf Brandeis hat als ehemaliger EVN Betriebsstellenleiter eine große Liebe zu Modelleisenbahnen und Technik. Seine Waldviertler Eisenbahnlandschaft, auf 26 Bauelemente aufgeteilt, war bereits auf vielen Ausstellungen zu Gast. „Ich versuche, mit meinen Modulen so naturgetreu wie möglich die Wirklichkeit nachzubilden“, erzählt er. Die nachgebauten Objekte müssen vermessen, fotografiert, dokumentiert und dann zu Miniaturformaten umgebaut werden. Er meint, es gäbe für ihn noch viel zu tun, aber Eisenbahnlandschaften brauchen viel Platz. „Dankenswerterweise hilft mir meine Frau Maria immer beim Auf-und Abbau. Allein könnte ich den Aufwand zur Teilnahme bei verschiedenen Modellbahnaustellungen nicht schaffen“.

Die Liebe zur Eisenbahn zeigt sich bei Brandeis nicht nur in seiner einzigartigen Modellbahn. Unzählige selbst gemalte Bilder in Acryl mit Eisenbahnmotiven zeugen von seiner künstlerischen Begabung. Wichtig fürs Modellbauen ist auch immer der entsprechende Raum, ohne den sich maximal eine kleine fix montierte Eisenbahnwelt auf einer Platte bewältigen lässt. So bleiben Kellerräume oder ungenutzte Dachgeschosse übrig, die sich für Eisenbahnanlagen eignen. Brandeis erwähnt auch , dass die Modellbauleidenschaft ins Geld gehen kann: „Ich bin Nichtraucher. Die Ausgaben für meine Modellbauleidenschaft habe ich nach den Kosten eines imaginären Zigarettenrauchers begrenzt. Bis dahin, und dann war Schluss.“

Zu guter Letzt gibt es einen weiteren ganz wichtigen Faktor, der die Größe der Anlagen einschränkt. „Der größte Feind der Modellbauer ist der Staub. Je größer die Anlage umso schwieriger wird es, jedes Staubkörnchen zu entfernen“, betont Brandeis.