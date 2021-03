Seit dem Schuljahr 2019/20 gehören die Fachschulen und die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe zum neu gegründeten Verein für Franziskanische Bildung (die NÖN berichtete).

Durch diesen Zusammenschluss der fünf franziskanischen Ordensgemeinschaften in Österreich, dem die Franziskanerinnen Amstetten mit Zwettl und Langenlois, den Schulschwestern in Graz und jene des Ordens des Heiligen Franzsikus Wien, den Franziskanerinnen Vöcklabruck sowie den Kreuzschwestern der Provinz Europa Mitte angehören, wurde den Schülervertretern der HLW Zwettl Sebastian Lugmayr und Marie-Sophie Kümmel die finanzielle Situation dieser Schule erörtert und die Verwendung des Schulgeldes transparent gemacht. „Dazu hat es eine Videokonferenz mit dem Geschäftsführer des neuen Trägervereines, Christoph Burgstaller, gegeben“, erklärt Direktor Gerhard Schenk.

Kosten höher als die Einnahmen

„Natürlich ist das Interesse der Schüler und auch der Eltern an der finanziellen Situation unserer Schule da. Wir beziehen ja Schulgeld, das auch in das Gebäude fließt. Die Kosten sind aber weit höher als das Schulgeld. Den Mehraufwand haben die Franziskaner übernommen. Mit dem neuen Verein soll das auch in Hinkunft gewährleistet werden“, meint der Direktor.

Schülervertreter sehr aktiv

Die beiden Schülervertreter Sebastian Lugmayr und Marie-Sophie Kümmel erfuhren nun die genauen Zahlen, die die Summe des Schulbeitrags erklären. Diese haben sie in ein Infoschreiben verpackt, in dem sie auch auf die aktuelle Corona-Situation eingehen: „Wir als Schülervertretung der Schulen der Franziskanerinnen in Zwettl sind stolz darauf, was unsere Schüler und Schülerinnen dieses Halbjahr geleistet haben. Wir sind froh, wieder im Schichtbetrieb zu sein. Durch die besondere Situation wurde uns allen bewusst, was Schule eigentlich bedeutet. Schule ist viel mehr als das Erlernen von Formeln, Lehrsätzen, Sprachen etc. Für uns bedeutet Schule eine Gemeinschaft zu sein, Miteinander den Alltag zu erleben, Freunde zu treffen, Diskussionen zu führen und manchmal auch Konflikte in der Klasse zu lösen“, heißt es. „Wir sind uns sicher, dass alle Professoren ihr Bestes gegeben haben. Außerdem erweiterten zahlreiche Schüler ihre Kompetenzen. Trotz dieser positiven Auswirkungen sind wir sicher, dass Unterricht in einer Gemeinschaft, in der man sich gegenübersitzt, besser funktioniert als über Distance-Learning.“

Austausch mit Zwettler Schulen

Die beiden Schülervertreter arbeiteten während der Pandemie auch verschiedene Projekte aus und setzten diese auch um. So habe es einen Austausch mit den Schülervertretern der höheren Schulen in Zwettl, wie zum Beispiel der HTL oder dem Gymnasium Zwettl, gegeben. „Dadurch konnten wir den Grundstein für weitere Zusammenarbeit setzen. Wir wissen jetzt auch, wie andere Schulen die Planung der Maturareise handhaben. Fakt ist, dass wir gerade in diesen Zeiten keinen Konkurrenzkampf zwischen Schulen brauchen. Wir brauchen ein Miteinander“, sind die beiden überzeugt.

Ökologischer Umgang mit Schulbüchern

Ein weiteres Projekt sei im Laufen: „Wir befassten uns mit unseren Schulbüchern, insbesondere damit, wie wir ökologisch damit umgehen können. Wir wollen den Alltag in unserer Schule so verbessern, damit sich jeder wohlfühlt. Gerade in Zeiten der Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten ist es wichtig, Kompromisse zu finden und Konflikte zu lösen. Wir werden gestärkt aus dieser Krise kommen“, meinen Lugmayr und Kümmel.

Lob für das Engagement

Für diesen großen Einsatz gibt es ein dickes Lob von Direktor Gerhard Schenk: „Ich bin sehr stolz auf meine Schülervertreter, die nicht nur interessiert, sondern auch äußerst engagiert und ideengebend sind. “