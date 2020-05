Es war Punkt 14 Uhr, als am 9. Mai 1945 ein Jeep einer Vorhut russischer Soldaten über die Kremser Straße nach Zwettl fuhr. Drei Stunden später rückten weitere Soldaten ein. Damit war auch in Zwettl der Zweite Weltkrieg vorbei. „Die Schrecken der Nazi-Diktatur hatten zwar ein Ende, für große Teile der Bevölkerung brachte die sowjetische Besatzungsmacht aber unsägliches Leid“, meint Historiker Friedel Moll. Eine Chronologie:

Sprengladungen und ein toter Gauleiter

Noch kurz vor Kriegsende wurde am Teufelsberg und an der Kremser Straße Panzersperren errichtet. An der Eisenbahnbrücke wurden Sprengladungen angebracht, um sie beim Einrücken der Sowjets in die Luft sprengen zu können. „Das ist aber nicht passiert“, sagt Stadtarchivarin Elisabeth Moll. Der Gauleiter von Niederdonau, Hugo Jury, zog sich nach Zwettl zurück und rief die Bevölkerung zum Durchhalten auf. In der Nacht auf den 9. Mai erschoss er sich. In den letzten Kriegstagen wurden in Zwettl acht Wehrmachtssoldaten wegen Fahnenflucht standrechtlich erschossen.

Gebäude beschlagnahmt

Das Kommando der Roten Armee bezog zuerst das heutige Finanzamt in der Hamerlingstraße. Später übersiedelte es in das heutige Volksbank-Gebäude. „Alle Gebäude wurden kurzerhand beschlagnahmt. Die Besitzer und Bewohner mussten sie innerhalb weniger Stunden verlassen. Erst später konnten die Betroffenen die Besatzungskosten zumindest zum Teil zurückfordern“, erklärt Moll. Die Zwettler mussten alle Rundfunkgeräte im Sparkassengebäude abgeben. Bis 17. Mai wurden so 1.146 Radios gesammelt.

Rettungsfahrzeuge gestohlen

Auch politisch brach eine neue Zeit in Zwettl an: Emmerich Schröfl, der seit 1938 Bürgermeister von Zwettl war, wurde von den Sowjets abgesetzt. Die neuen Machthaber beauftragten den Apotheker Josef Schüller mit der Leitung der Gemeinde – keine leichte Aufgabe. So brachen etwa in der Nacht auf den 10. Mai Unbekannte in die Garage des Roten Kreuzes ein. Alle drei Rettungsfahrzeuge wurden gestohlen. Der Bürgermeister musste provisorische Krankentransportdienste mit Pferdebesitzern der Stadt und der Syrnau organisieren.

Zwei russische Stunden

Mit der sowjetischen Besatzung war ein wahres „russisches Zeitalter“ in der Bezirksstadt eingekehrt: Am 19. Mai ordnete der sowjetische Stadtkommandant die sogenannte „Moskauer Zeit“ an. Das bedeutete, dass die Uhren um zwei Stunden vorgestellt werden mussten. Diese Regelung blieb noch bis Ende Juni in Kraft.

Fleisch im Überfluss?

In der Nachkriegszeit herrschte Lebensmittelknappheit, Waren konnte man nur in beschränkter Menge und gegen Abgabe von Lebensmittelkarten erwerben. Der Mai 1945 war eine (kurze) Ausnahme: Rotarmisten raubten aus den Bauerhöfen nach Belieben Pferde, Rinder und Schweine. Manche Tiere wurden einfach freigelassen. „So weideten beim Schickenhof rund 4000 ‚herrenlose‘ Rinder“, meint Moll. Bürgermeister Schüller ordnete am 16. Mai an, dass in Zwettl Fleisch vorübergehend bis zu einer täglichen Höchstmenge von einem Viertel Kilogramm pro Person ohne Lebensmittelkarten verkauft werden dürfe.

100 Mann abgeführt

Am 23. und 24. Mai wurde in der Stadt Zwettl auf Weisung der Besatzungsmacht durch einen „Gemeindetrommler“ verlautbart, dass sich alle ehemaligen Wehrmachtsangehörigen im Bürgermeisteramt zu melden haben. „Kaum jemand wusste so recht, was das zu bedeuten hatte, da der Krieg doch nun schon seit mehr als zwei Wochen auch offiziell zu Ende war“, erklärt Elisabeth Moll.

Alle ehemaligen Soldaten, die nicht krank, zu jung oder zu alt erschienen, brachte man unter Bewachung in die Lager am Truppenübungsplatz. Etwa 100 Mann wurden aus Zwettl abgeführt. „Sie landeten in sowjetischer Gefangenschaft, einige starben in den Lagern, manche kamen erst Jahre später in ihre Heimat zurück“, sagt Moll.

Eine Wahl ohne Bürger

Am 21. Juli wurden mehrere Gemeinderäte von den drei gesetzlich zugelassenen Parteien bestimmt. Der Zwettler Gemeinderat setzte sich damals aus je acht Mitgliedern von SPÖ und ÖVP und zwei Mitgliedern der KPÖ zusammen. Zum Bürgermeister wurde der bisherige Vizebürgermeister Johann Winkler (SPÖ) gewählt.