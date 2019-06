Einen Rückblick auf zwölf Jahre Spielplatz in der Promenade gibt Gemeinderätin Eveline Pichler (Grüne). Der Platz wurde als Teil der Stadterneuerungsaktion 1999 neu gestaltet. 2005 verlegte die gebürtige Zwettlerin ihren Wohnsitz wieder zurück nach Zwettl und seit 2007 beschäftigte sie sich im Detail mit dem Platz.

Lange kritisierte sie diverse Missstände auf dem Spielplatz. So wurde bereits 2007 eine Karikatur auf der Titelseite des Grünen Parteiblattes mit einem weinenden Kind abgedruckt. Die Frage, wo der Sand denn in der Sandkiste sei, wurde aufgegriffen. „Irgendwann zwischen 2007 und 2010 sah sich ein Spielplatzplaner den Spielplatz an. Er war überrascht, dass dieser Spielplatz überhaupt ein TÜV-Zertifikat hat“, betont Pichler, die 2015 für die Grünen in den Gemeinderat einzog.

Kritik an Spielplatz nach Alkoholeskapaden

Der Tunnel, in dem wahrscheinlich Jugendliche Schnapsfläschchen (Klopfer) im Frühjahr 2018 tranken und so entsorgten, dass sogar Glassplitter in der Röhre lagen, stellte nur den Gipfel dar. 2017 wurde ein Arbeitskreis der Stadtgemeinde vom zuständigen Stadtrat Josef Zlabinger (ÖVP) ins Leben gerufen, um den Spielplatz zu attraktivieren und die dort vorherrschenden Probleme zu beseitigen. Dabei arbeitete Pichler auch intensiv mit und freut sich, nun endlich einen Spielplatz vorfinden zu können, den sie sich schon seit 2007 herbeisehnte.

„Es war das erste Mal, dass fraktionsübergreifend an dem Thema gearbeitet wurde. Die Zusammenarbeit war teils gut, manchmal funktionierte die Kommunikation nicht, aber ich denke, es war für alle Neuland“, resümiert Pichler und freut sich, dass die Stadtgemeinde zur Eröffnung des über 120.000 Euro teuren Spielplatzes lädt, und zwar am Donnerstag, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr.

Wird damit Pichlers politische Tätigkeit enden? „Nein, in weiterer Folge wird mein Thema mehr Programm für Jugendliche sein“, sagt sie. Ob sie hier bei neuen Projekten auch mitarbeiten möchte: „Ich kann mir durchaus vorstellen, mit Stadtrat Zlabinger an neuen Projekten zu arbeiten und dafür zur Verfügung zu stehen“, lobt sie den ÖVP-Stadtrat.