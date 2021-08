Ein 64-jähriger Zwettler fuhr am 4. Juli gegen 18 Uhr mit seinem Pkw auf einem Feldweg, der parallel zum Almweg verläuft, in Richtung B36. Dabei sah er in einer gewissen Entfernung eine Spaziergängerin mit einem Hund – die Leine, an dem der Hund fixiert war, lag auf dem Feldweg.

Der Lenker hielt sein Auto an und erkundigte sich bei der Hundehalterin, ob er über die Leine fahren solle. Nachdem die Hundehalterin dem Zwettler die Erlaubnis dazu gegeben hat, setzte er langsam seine Fahrt fort.

Plötzlich sei die Frau zu Sturz gekommen. Der Zwettler hielt sein Auto an, verständigte Rettung und Polizei. Der Notarzt versorgte die Verletzte, die sich beim Sturz eine Hüfte und eine Schulter gebrochen haben soll. Sie wurde ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert.

Laut den ersten Erhebungen der Polizei hatte sich die Waidhofnerin die Hundeleine um ihren Bauch gewickelt. Diese Leine könnte sich am Auto des Zwettlers beim Drüberfahren verfangen und so die Frau zu Sturz gebracht haben. Eine weitere Möglichkeit: Der Hund zog plötzlich an der Leine und brachte sein Frauerl dadurch zu Sturz.