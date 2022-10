Großer Aufwand: Kostümfundus wurde übernommen

Für alle, die sich gerne verkleiden und sich die Kostüme dafür beim weithin bekannten Kostümverleih Schmoll in Zwettl ausgeborgt haben, gibt es jetzt eine gute Nachricht: Nach dem Tod der Betreiberin Helga Schmoll wird es wieder einen Kostümverleih geben – nicht in Zwettl, sondern in Waldhausen bei der Familie Soukup.

Der Kostümverleih von Helga Schmoll, den sie über Jahrzehnte im Friseursalon ihres Gatten Erich in der Unteren Landstraße betrieben hat, war eine Institution. Theatervereine, Faschingsgruppen und viele Private aus der gesamten Region, aber auch aus Wien schätzten die große Auswahl an Kostümen. Mehr als 1.500 Verkleidungsvariationen standen hier zu Auswahl. Mit dem plötzlichen Tod der 80-Jährigen vor wenigen Wochen endete auch diese etablierte Institution.

Doch es soll nur ein „vorläufiges Ende“ sein. Laut Sandra Soukup, die vor einem Jahr einen Second-Hand-Shop „Hin-Gucker“ in unmittelbarer Nachbarschaft des Kostümverleihes eröffnet hat, wird der Kostümverleih von Zwettl nach Waldhausen verlegt. „Mein Gatte Günther wird diesen in unserem Wohnhaus in Waldhausen weiterführen“, verrät die erfolgreiche Geschäftsfrau.

Mittlerweile hat das Ehepaar Soukup den gesamten Fundus, den Schmoll hinterlassen hat, nach Waldhausen gebracht. Jetzt wird dieser sortiert, die Kostüme werden gewaschen und bei Bedarf auch repariert. „Das ist ein großer Aufwand, daher können wir noch nicht sagen, wann unser neuer Kostümverleih eröffnet werden kann. Wir rechnen, dass es erst im neuen Jahr passieren wird“, betont Günther Soukup, der ganz im Sinne von Helga Schmoll auch zukünftig für ein tolles Outfit der Faschingsnarren, Schauspieler & Co. sorgen wird.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.