Bundessieger: Poly belegte ersten Platz

Beeindruckendes Ergebnis für die Polytechnische Schule Zwettl: Beim Europäischen Computerführerschein ECDL konnte die Schule den Bundessieg einfahren. Möglich wurde das durch die stolze Zahl von 352 abgelegten Prüfungen. Dabei kommen vier Prüfungen auf jeden Schüler, im Vergleich dazu werden durchschnittlich 2,5 Prüfungen pro Schüler abgelegt.

Der Europäische Computerführerschein wird seit 25 Jahren von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OGG) organisiert. 2021 meldeten sich 23.480 Kandidaten für den ECDL an. Damit liegt Österreich im internationalen Vergleich zwischen 100 Ländern auf Rang vier.

Weil dieser internationale Erfolg ganz wesentlich vom Engagement der Schulen getragen wird, hat OCG-Präsident Wilfried Seyruck im Linzer Kunstmuseum Lentos einige der erfolgreichsten ECDL-Schulen Österreichs ausgezeichnet, darunter auch die Zwettler Polytechnische Schule.

Die Auszeichnung nahmen Direktorin Eva Maria Rester und ihr ECDL-Koordinator Franz Wallner entgegen. Der ECDL ist bereits seit 20 Jahren Fixprogramm an der Schule.

„Diese Auszeichung ist für uns eine gute Rückmeldung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und eine Ermutigung, unseren Weg weiter zu gehen. Außerdem ist es schön zu wissen, dass unser Konzept auch in der Öffentlichkeit gewürdigt wird“, erklärt Eva Maria Rester. Die hohe Anzahl an ECDL-Prüfungen an ihrer Schule hat sich außerdem in den langen Phasen des Distance Learnings positiv bemerkbar gemacht. „Unsere Schüler waren den Umgang mit den digitalen Medien bei uns in der Schule schon gewohnt“, erklärt die Direktorin.

