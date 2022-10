Hilfe in Karenzfragen, nicht nur bei Schwangerschaft

Wenn sich Gabriela Hüther und Mirjam Walch vorstellen, ist die Reaktion ihres Gegenübers meistens ähnlich. „Am Telefon habe ich einmal als Antwort bekommen: ‚Also ich bin nicht schwanger‘, dann habe ich erklärt, was wir alles anbieten“, schmunzelt Mirjam Walch.

Sie und ihre Kollegin Gabriela Hüther sind Beraterinnen der NÖ Karenzberatung. Entgegen des ersten Eindrucks: Dabei geht es nicht nur um Elternkarenz. Die beiden sind vom Zwettler Standort bei „FRAU iDA“ aus fürs ganze Waldviertel zuständig. Seit Anfang 2020 läuft das Projekt, in dessen Rahmen eigenen Angaben zufolge knapp 800 Unternehmen in der Region kontaktiert wurden. Fördergeber sind das Land Niederösterreich und der Europäische Sozialfonds.

Vorige Woche wurde eine Bilanz gezogen, auch von Margareta Veitschegger und Martina Huttar von der Projektleitung der NÖ Karenzberatung: Hauptsächlich habe man bisher Klein- und Mittelunternehmen beraten – allerdings quer durch die Branchen. „Auch wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wer sich dafür interessieren wird. Heute wissen wir, dass unser Angebot breiten Anklang findet, nicht zuletzt weil die Fördergeber Vertrauen bei den Betrieben schaffen“, resümiert Gabriela Hüther.

Das Angebot umfasst etwa auch Wiedereinstiegs- und Vertretungsmanagement. Von ihren positiven Erfahrungen mit der Karenzberatung in der betrieblichen Praxis erzählten Dunja Eisner von MühlenHof-RadVit in Vitis und Nina Ruso von RZA in Gmünd.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.