Martin Anibas begrüßte am Samstagabend in der Galerie „blaugelbezwettl“ zur „Waldviertellesung 2019“ des Literaturkreises Podium. Die Literatinnen Barbara Neuwirth und Zdenka Becker lasen aus ihren jüngsten Werken.

In „Helden. Heldin. Superhelden“ geht Barbara Neuwirth in die Mitte der Sechzigerjahre und erinnert sich an ihre Kindheit in Drosendorf. Sie las von ihrer Liebe zu Büchern und den Helden, die sie darin kennenlernte. Ganz anders gestaltete sich ihr Leben, als sie im 9. Lebensjahr durch die Übersiedlung der Familie „nach Wien versetzt wurde“. Sie gestand: „Mit 13 begegnete ich meinem ganz persönlichen Helden der Schönheit.“

Zdenka Becker erklärte vor der Lesung: „Meine Geschichten beginnen mit einem wahren Kern, um den herum ich dann lüge.“ In „Ein fesches Dirndl“ beschreibt sie ihr eigenes Leben. „Ich wurde als Tochter eines eingetragenen Kommunisten bereits am 3. Lebenstag getauft, weil man ja nicht wissen konnte, ob es Gott nicht doch gibt“, erzählte sie. Im Buch zeigt sie ihre Probleme mit den Dialekten auf.

„Die Migration war sehr mühsam“, erinnert sie sich, „am meisten fehlte die Sprache, auch die Muttersprache.“ Weil sie sich in den ersten Jahren in der neuen Heimat krampfhaft bemühte, eine richtige Österreicherin zu sein, erwog sie auch den Kauf eines Dirndls.