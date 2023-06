Waldviertler Sparkasse freut sich über 1.000 neue Kunden

„Im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung im Vertrieb standen in den letzten Monaten sehr viele Themen am Prüfstand“, erklärte Vorstandsvorsitzender Johannes Scheidl bei der Pressekonferenz der Waldviertler Sparkasse letzte Woche. So seien auch der stationäre Vertrieb hinsichtlich Filialstandorten, Anzahl der Kunden an Standorten, Entfernungen der Standorte zueinander, ökonomische Gesichtspunkte, schwieriger Arbeitsmarkt und vieles mehr unter die Lupe genommen worden. „In Kleinfilialen haben Betreuer zu wenig Zeit für umfassende Beratungsgespräche, die Rentabilität von Kleinfilialen ist nicht gegeben und schlussendlich der Sicherheitsaspekt der Ein-Mann Filialen. Sowohl für Mitarbeiter und Kunden“, erklärt Scheidl weiter.

Kunden „übersiedeln“ in größere Filialen der Bezirke

Unter Berücksichtigung all dieser Analyseergebnisse sowie der Strategie der Waldviertler Sparkasse, die Kompetenzen stärker in Service- und Beratungszentren zu bündeln, hat bei der Waldviertler Sparkasse zur Entscheidung geführt, die Filialen Schrems und Karlstein mit Ende Juni zu schließen. „Die Aufnahme der Kunden der Filiale Schrems erfolgt vorwiegend durch die Filiale Gmünd, die Kunden der Filiale Karlstein übersiedeln großteils in die Filialen Dobersberg, Groß-Siegharts, Raabs und Waidhofen“, so Scheidl. Die Mitarbeiter verbleiben bei der Sparkasse.

In diesen Kompetenzcentren erfolgt eine Qualitätssteigerung der Beratungsleistungen und es können alle Aufgaben gebündelt bewerkstelligt werden. Auch nach der Integration von Schrems und Karlstein in andere Standorte bleibt das Filialnetz der Waldviertler Sparkasse dicht und die Kunden haben weiterhin kurze Wege in die Service- und Beratungscentren. Scheidl: „Wir bleiben als Partner weiterhin in Schrems und Karlstein präsent. Gemäß unserer Gemeinwohlorientierung werden wir, wie bisher gewohnt, Projekte, Vereine und Institutionen mit Sponsorleistungen unterstützen!“

1.000 Kunden mehr als im Vorjahr

2022 war für die Sparkasse auf vielen Ebenen sehr herausfordernd, gleichzeitig war es aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Man habe viel gemeistert und Großartiges erreicht. Auf einer guten Basis, die in der Vergangenheit geschaffen wurde, konnte die Sparkasse ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielen: In den insgesamt 30 Standorten waren zum Jahresende 297 Mitarbeiter um rund 68.500 Kunden bemüht, das sind um etwa 1.000 Kunden mehr als Ende 2021. Die Sparkasse verwaltet eine Bilanzsumme von mehr als zwei Milliarden Euro, das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1,26 Prozent. Die Kundeneinlagen verzeichneten 2022 einen Zuwachs um 2,05 Prozent und wiesen zum Jahresende einen Stand von 1,64 Milliarden Euro aus.

Alternativen zum Sparbuch um 6,3 % gestiegen

„Geprägt durch das niedrige Zinsumfeld und die 2022 spürbar gestiegene Inflation waren Alternativen zum Sparbuch stark nachgefragt: Das auf Kundenwertpapierdepots verwaltete Vermögen wies mit 545 Millionen Euro eine Zunahme um 6,3 % aus“, erklärt Peter Hochleitner. Weiters wurden 308 Millionen Euro an neuen Krediten zur Verfügung gestellt. Die Eigenmittelquote beträgt 21,81 %, die Kernkapitalquote 19,97 %. „Die Kapitalausstattung überschreitet damit bei Weitem die gesetzlichen Anforderungen und macht die Waldviertler Sparkasse zu einem starken und sicheren Finanzpartner“, freuen sich die Vorstandsvorsitzenden.