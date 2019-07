Über ein gutes Jahr 2018 kann sich die Waldviertler Sparkasse freuen. Die Bilanzsumme stieg um 6,8 Prozent und liegt damit bereits über zwei Milliarden. Vorstandsvorsitzender Franz Pruckner hebt auch noch besonders hervor, dass die Eigenmittelquote der Waldviertler Sparkasse nunmehr 16 Prozent beträgt und damit doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebenen acht Prozent ist.

Die Zuwächse sind unter anderem auch auf das Internetbanking der Sparkassengruppe zurückzuführen, das im Bereich der Waldviertler Sparkasse bereits von 21.700 Kunden genutzt wird.

Sparkasse unterhält 41 Standorte

Die Waldviertler Sparkasse unterhält 41 Standorte, sechs davon sind reine Selbstbedienungszonen, sieben Filialen befinden sich in Tschechien. In den Standorten inkludiert sind auch zwei Private Banking Standorte und eine Repräsentanz in Wien.

„Es zeigt sich, dass unsere Regionalität mit raschen Entscheidungen vor Ort, unsere optimale Kundenorientierung und unsere professionelle, seriöse Beratung sowie die Erreichbarkeit über alle Kanäle auf persönlicher sowie digitaler Ebene sehr geschätzt werden. Das sind keine gefälligen Schlagworte, sondern zentrale Unternehmenswerte“, erklärt Vorstandsdirektor Michael Hag.

Pruckner verweist darauf, dass sich die Waldviertler Sparkasse zu einer umfassenden Gemeinwohlorientierung bekennt. „Wir stellen die Menschen der Region in den Mittelpunkt. Viele Projekte und Initiativen werden jährlich vor Ort von uns durch finanzielle Beiträge und durch das Einbringen wichtiger Ressourcen unterstützt.“ Diesbezüglich sind auch die Zuwendungen der Sparkasse Zwettl Privatstiftung anzuführen, die in den letzten Jahren zum Beispiel große Beträge in die Renovierung und Instandhaltung der Propsteianlage Zwettl investiert hat.