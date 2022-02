Waldviertler Symphoniker begeisterten Zuhörer

Die Idee, im Waldviertel ein Symphonieorchester zu gründen, entstand schon 2019. Realisiert wurde der Gedanke durch die beiden Weinviertler Daniel Muck und Harald Schuh im Jahre 2021. Am späteren Sonntagnachmittag gaben im Stadtsaal Zwettl 26 gediegene Musiker – eigentlich waren die Musikerinnen in der Überzahl – ihr erstes gemeinsames Konzert, dem sehr viele Zuhörer interessiert lauschten.

Musikschulleiter Harald Schuh begrüßte und dankte Helfern und Sponsoren. In Zwettl Andreas Teufl und Anna Maria Yvon von Jeunesse, Abgeordnetem zum Nationalrat Lukas Brandweiner vom Land NÖ, Zwettls Kulturstadträtin Andrea Wiesmüller und dem Autohaus Berger. Daniel Muck, Lektor an der Musikuniversität Wien, leitete das Ensemble.

Ein schöner Einstieg in das Konzert gelang mit der Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini. Dann ein beeindruckendes „Concerto“, von Karoline Schöbinger-Muck mit zarten, reinen Flötensoli geschmückt. Die „Ancient Dance Suite No. 3“ von Ottorino Respighi war speziell und alleinig für Streicher komponiert. Dabei setzten die Celli manchmal mit flotten Pizzicati frische Akzente.

Besonders schön für die Zuhörer ist es, wenn sich bekannte Ohrwürmer im Programm finden. So geschehen mit „České tance č 1 – Böhmischer Tanz Nr. 1“, also eine Polka von Vitezslav Novák, weiters mit Melodien wie „Maria, Maria!“, „Tonight“ und „I like to be in America“ in einem kleinen Ausschnitt aus dem Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein und mit „Die Moldau“ von Bedřich Smetana, wo die Zuhörer gleichsam den Lauf des Flusses begleiten, vorbei an einem Volksfest, an Jagdszenen und bis hin zur friedlichen Mündung in die Elbe.

Stücke von Dirigent Daniel Muck eigens arrangiert

Der Dirigent brachte sich mit eigenen Arrangements in das Programm ein, mit der Komposition „Delos“, die heilige Insel des Apollon betreffend, und mit dem „Concerto für Clarinet“. Dieses Stück, in Zwettl als Erstaufführung mit Kammerorchester präsentiert, hatte Muck für seinen Freund und Förderer, den Klarinettisten Joachim Celoud, geschrieben, der mit einem klingenden Solo das Spiel eröffnete. Den dargebotenen symphonischen Jazz in George Gershwins „Rhapsody in Blue“ hatte Muck schon früher einmal mit großem Orchester aufgenommen. Solist am Klavier: Charly Eichinger. Muck überlegt, ob nicht eine derartige Aufführung einmal im Zwettler Stadtsaal möglich wäre: „Ein Flügel ist ja vorhanden.“ Der bekannte „Walzer aus der Jazz Suite Nr. 2“ von Dmitri Schostakowitsch sollte das Konzert beenden. Doch die Zuhörer erhielten noch ein Geschenk – den „Slawischen Tanz“ von Antonín Dvořák zum Abschied.

