Wartenden Vordermann übersehen: Mit Pkw auf Heeresfahrzeug aufgefahren

Eine 48-Jährige aus der Gemeinde Schweiggers lenkte am 13. März, 9.45 Uhr, ihren Pkw auf der Umfahrungsstraße (LB 38) in Richtung Rastenfeld und weiter zum Kreisverkehr. Sie wollte in Richtung Vitis fahren. Vor dem genannten Kreisverkehr mussten ein Sattelkraftfahrzeug und dahinter ein Heeresfahrzeug (Pkw) verkehrsbedingt anhalten. Laut Polizei Zwettl übersah die Lenkerin laut ihren Angaben zufolge aus Unachtsamkeit die zwei vor dem Kreisverkehr angehaltenen Fahrzeuge und prallte gegen das Heck des Heeresfahrzeuges, gelenkt von einem 22-Jährigen. Das Heeresfahrzeug wurde durch die Wucht des Anpralls gegen das Heck des Sattelkraftfahrzeuges geschleudert. Dabei wurde die 48-jährige Lenkerin leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung im Landesklinikum Zwettl wieder entlassen. Pkw und Heeresfahrzeug wurden stark beschädigt, das Sattelkraftfahrzeug nicht. Alkohol-Tests bei den Lenkern waren negativ. Während der Unfallaufnahme wurden der Fahrzeugverkehr durch die Polizei wechselweise angehalten.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.