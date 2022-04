Was wurde aus dem Leiter der Galerie im Gwölb?

Werbung

Über mehrere Jahre war es die „Kleine Galerie im Gwölb“, die den Zwettler Künstlern eine Bühne bot. Ihr Leiter: Alfred Karas. Seine Galerie war Schauplatz zahlreicher Ausstellungen von Künstlern wie Johannes Fessl, Helmut Schickhofer oder Karl Moser. „Wir konnten sehr viel gemeinsam umsetzen, und ich war mit vielen Künstlern auch sehr gut befreundet“, erinnert sich Karas. Als besonderen Schwerpunkt versuchte er auch stets, das Kunsthandwerk in gleichem Maße zu präsentieren. So fanden auch Glasbläser, Keramiker und Holzschnitzer Platz im Gwölb. Nach acht Jahren verkaufte Karas das Gebäude 2004 mitsamt Galerieräumen an Raiffeisen.

Das Thema Kunst war damit für ihn auch mehr oder weniger abgeschlossen. „In der Pension bin ich jetzt sehr mit der Natur verbunden und kümmere mich liebend gerne um den Garten“, schildert Karas. Der 76-Jährige lebt mit seiner Frau in Ober Neustift umgeben vom Wald in einer idyllischen Blockhütte. „Wir wollten in der Pension auch wirklich zur Ruhe kommen, und hier ist dafür der schönste Ort.“

