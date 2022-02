Was wurde aus dem Obmann der Sportunion?

Es sind gleich zwei Funktionen, für die Gerhard Mengl in Zwettl bekannt ist. So ist er der ehemalige Obmann der Sportunion. Zu seiner Zeit vereinte diese noch alle möglichen Sportarten wie Basketball, Volleyball oder Tennis unter einem Hut, bevor die Sektionen getrennt wurden. Beruflich war der gebürtige Allentsteiger ab 1975 bei der Sparkasse Zwettl, ab 1977 sogar Vorstandsdirektor.

Nach 30 Jahren bei der Bank ging es 2005 in die Pension, in der der mittlerweile 77-Jährige großen Wert auf die eigene Gesundheit legt. „So viel kann ich nicht mehr machen, aber ich gehe nach wie vor ein bis zwei Mal in der Woche ins Fitnessstudio“, erzählt Mengl. Daneben ist er viel mit den Walking-Stöcken unterwegs. Ansonsten heißt es, gemeinsam mit seiner Ehefrau die Ruhe der Pension zu genießen.

