Was wurde aus Stiftspater Maximilian?

In Zwettl war er als Pater Maximilian bekannt. Mittlerweile lebt er allerdings wieder unter seinem bürgerlichen Namen Clemens Krausgruber. Von 1983 bis 2008 lebte er im Stift Zwettl und war unter anderem Sängerknabenpräfekt und Wirtschaftsdirektor. Außerdem war Krausgruber Tourismusobmann beim Tourismusverband Waldviertel Mitte und bei der Tourismusregion Waldviertel. „Am meisten Freude hatte ich immer, gemeinsam mit Menschen zu arbeiten“, erzählt er.

2008 entschied sich der Pater allerdings dafür, aus dem Orden auszutreten. „Es war einfach nicht mehr gesund für mich. Ich hörte lieber auf, bevor ich mich kaputt mache.“ Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Tätigkeit als Lehrer. Schon 2000 begann der gelernte Jurist an der HLUW Ysper zu unterrichten. Seit 2007 lehrt er politische Bildung sowie Tourismusmarketing und Kulturtourismus an der Europaschule HLF Krems. Allzu lange hat der 63-Jährige aber nicht mehr bis zur Pension, die er in zwei Jahren antreten will. Die Zeit möchte er dann gemeinsam mit seiner Frau Eva verstärkt dem Reisen widmen.

