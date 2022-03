WAV-Wohnbauprojekt: Abbruch von alten Häusern steht bevor

Werbung

Das seit vielen Jahren geplante Wohnbauprojekt „Zwettl Lichtraum“ der WAV startet mit der Umsetzung voraussichtlich diesen Mittwoch mit dem Abbruch der alten Häuser im Bereich Landstraße/Bürgergasse/Florianigasse. Dazu wird die Bürgergasse von der Landstraße kommend gesperrt, Zufahrt zu den Fachärzten ist über die Florianigasse möglich. Bürgermeister Franz Mold verweist auf die Nutzung der Parkgarage in der Innenstadt, sie würde ja nur 50 Cent pro Ein- und Ausfahrt kosten.

Auf der Landstraße werden auf der Seite zu den Abbruchhäusern Parkplätze gesperrt. Der Fließverkehr wird nicht beeinträchtigt werden. Laut Auskunft von Bürgermeister Franz Mold soll der Abbruch dieser insgesamt zehn Gebäude auf diesem Areal mit dem Haus Ecke Landstraße/Bürgergasse beginnen. Alle weiteren Gebäudeabbrüche würden vom inneren des Areals in Angriff genommen werden. „Dauern wird dies rund sieben Wochen“, weiß der Bürgermeister. „Das Abbruchgut muss aussortiert werden, Dachziegel, Holz und Mauerwerk werden getrennt“, so Mold.

Leerstand im Zentrum Zwettls unerwünscht

„Es ist unser Wunsch, dass Wohnungen in Zwettl entstehen und wir wieder mehr Leben in der Stadt haben“, so Bürgermeister Franz Mold. Die Wohnungen am Stadtrand seien immer schnell belegt. Er verweist darauf, dass die WAV schon vor 20 Jahren begonnen habe, in diesem Bereich alte Privathäuser zu kaufen, die niemand sanieren wollte.

„Von der Post-Kreuzung bis zur Bahnhofstraße stehen beidseitig 43 Häuser, davon sind nur 27 bewohnt, die weiteren 16 Häuser sind nur durch Geschäfte belebt“, sieht er den Bedarf an innerstädtischer Belebung durch Zuzug.

In einem Stadtzentrum gelte es immer zwischen der Erhaltung alter Bausubstanz und der Ermöglichung von neuen Projekten abzuwägen, meint Stadträtin Silvia Moser (Grüne) in Hinblick auf das Wohnbauprojekt der WAV in der oberen Landstraße. „Historisch wertvolle Gebäude sind jedenfalls zu erhalten, und moderne Architektur hat sich harmonisch in das Gesamtbild einzufügen. Um die Attraktivität einer Stadt zu erhalten oder zu erhöhen, müssen der Charakter und die Lebendigkeit des Stadtzentrums erhalten werden“, so Moser. Möglichkeiten zum Verweilen und Schlendern seien enorm wichtig. „Bauten, die im Erdgeschoß Parkplätze statt Auslagen haben, sind diesen Zielen nicht dienlich und zu verhindern. Grundsätzlich finde ich das Wohnen im Zentrum als notwendig, mir geht es um die Dimensionierung. Es wurde nie offiziell ein Projekt für diese Wohnanlage vorgestellt. Es sollte transparent sein, was im Stadtzentrum passiert, vor allem, wenn es so ein riesiges Projekt ist“, fordert sie.

WAV- Wohnbauprojekte in vielen Bezirks-Städten

In der Gemeinderatssitzung vom Oktober 2019 wurde der Bebauungsplan des entsprechenden Areals in der Landstraße/Bürgergasse/Florianigasse geändert. Moser: „Die Gemeinderätinnen der Grünen Zwettl haben gegen diese Änderung gestimmt und auch zu dem damals in den Medien veröffentlichten Projekt Stellung bezogen. Wenn sich an dieser Planung nichts geändert hat, ist die Kritik der Grünen weiterhin aufrecht.“

WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger erwähnt in seiner Antwort per Email auf NÖN-Anfrage bereits gelungene Musterprojekte wie das „Grätzl“ in Eggenburg, den „Öhlknechthof“ in Horn oder das „Haberl-Areal“ in Waidhofen an der Thaya. Bezugnehmend auf Zwettl schreibt er: „In jahrelanger Entwicklung ist es gelungen, ein beispielgebendes Projekt im Ortskern zu planen. Dank der Bereitschaft der Eigentümer, in die Jahre gekommene Gebäude abzustoßen und somit einer neuen Entwicklung zuzuführen, durfte die WAV in Kooperation mit der Stadtgemeinde Zwettl, dem Land NÖ mit allen seinen Einrichtungen, dem Gestaltungsbeirat der NÖ Wohnbauförderung, der Abteilung Raumordnung, der Abteilung Baudirektion und vielen, sehr vielen Sachverständigen das Projekt fertig planen. Ein mühsamer, aber richtungsweisender Weg im Sinne der Nachhaltigkeit und in erster Linie getreu dem Motto ,keine Freiflächen am Ortsrand zu versiegeln‘, sondern im Ortskern nachzuverdichten.“

Bis zum Baustart kann es noch dauern

Die Pläne für das Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer Tiefgarage, von Wohnungen und einem Geschäftslokal durch den planenden Architekten Gerhard Macho wurden fertiggestellt und der Baubehörde zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Die WAV rechnet mit einem Baubeginn heuer. „Der Baubescheid ist noch nicht fertig, daher kann ich wirklich noch nicht sagen, wann der Bau begonnen werden kann“, so Bürgermeister Franz Mold.

Zwettl Bezirkshauptmann Michael Widermann: Viele Fragen zur Städteplanung

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.