Die Zwettler Volkspartei lud zum außerordentlichen Gemeindeparteitag und zur Wahl des ÖVP-Gemeindeparteiobmannes in den Stadtsaal ein. Mit dem Ausscheiden von Herbert Prinz als Bürgermeister wurden damit auch die Weichen für ÖVP-Gemeindepartei neu gestellt. Landesrat Ludwig Schleritzko referierte als Ehrengast.

Herbert Prinz begrüßte die Funktionäre aus allen Ortsparteien und zog in seinem Bericht Bilanz, vor allem hinsichtlich der Wahlergebnisse seit dem letzten Gemeindepartei-Tag 2015 auf Landes- und Bundesebene. „Euch allen für die engagierten Wahlkämpfe auf Orts- und Stadtparteiebene ein großes Dankeschön, liebe Freunde“, so Prinz. Zahlreiche Projekte, darunter wie beispielsweise das Jahrhundertprojekt Umfahrung Zwettl, konnten in der Gemeinde gemeinsam mit dem Land NÖ umgesetzt werden.

„Zieht in Zwettl an einem Strang – nichts und niemand kann euch aufhalten.“Landesrat Ludwig Schleritzko

Für die Wahl zum neuen Gemeindeparteiobmann wurde Bürgermeister Franz Mold vorgeschlagen – und er erhielt 100 %-ige Zustimmung. „Es freut mich, heute hier zu sein, bei Freunden im Herzen des Waldviertels“, so Schleritzko, der Mold zur Wahl gratulierte – mit einem Ergebnis, das für ihn eine gute Basis für die Zukunft darstellt:

„Zieht in Zwettl an einem Strang – nichts und niemand kann euch aufhalten. Dort wo miteinander für unsere Heimat gearbeitet wird, ist nämlich der Erfolg daheim.“ In seiner Rede ging der Landesrat auch auf die Schwerpunkte der Arbeit in der Landesregierung ein. Arbeit, Mobilität, Familie und Gesundheit stehen als Themen ganz oben auf der Tagesordnung. „Wir arbeiten daran, der kommenden Generation ein noch besseres Niederösterreich zu hinterlassen“, so Schleritzko.

Bürgermeister Franz Mold zeigte sich stolz über dieses klare Zeichen der Geschlossenheit durch eine einstimmige Wahl und bedankte sich bei Herbert Prinz für seine 14-jährige Tätigkeit als Gemeindeparteiobmann. Er stellte den Antrag, Prinz zum Ehrenobmann der ÖVP Zwettl zu ernennen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. In seinen Schlussworten hob Mold das Miteinander als Erfolgsrezept für eine positive Weiterentwicklung der Stadtgemeinde Zwettl hervor.