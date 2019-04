In wenigen Tagen fahren die Bagger auf: Die Brauerei Zwettl startet den bisher größten Umbau der in ihrem Eigentum stehenden Brauerei Weitra, Geschäftsführer Karl Schwarz investiert etwa 3,5 Millionen Euro in den Standort. „Durch diesen Umbau können wir die Kapazität der Bierproduktion in Weitra verdoppeln und diese auch modernisieren“, sagt Schwarz.

Bei Übernahme der Weitraer Brauerei von der Familie Pöpperl 2003 wurden in Weitra 3.000 Hektoliter Bier pro Jahr gebraut, mittlerweile sind es 15.000 Hektoliter. „Wir haben die Lagerkapazität in Weitra voll ausgeschöpft, außerdem wollen wir modernisieren. Deshalb ist auch der massive Umbau notwendig“, erklärt Schwarz die Gründe für die Investition.

„Ab Juni 2020 können wir die Produktion verdoppeln."Geschäftsführer Karl Schwarz

Das Weitraer Bier, das Hadmar-Biobier und das Tigerbräu erfreuen sich hoher Beliebtheit. „Ab Juni 2020 können wir die Produktion verdoppeln. Die drei Mitarbeiter bleiben, durch die Automatisierung wird ihre Arbeit massiv erleichtert, auch wenn wir viel mehr Bier brauen“, betont Schwarz.

Die Planungsarbeiten der letzten beiden Jahre waren nicht einfach. Vor allem die bescheidenen Platzverhältnisse seien eine große Herausforderung, natürlich auch das Vorhaben, den Umbau bei laufendem Betrieb umzusetzen. Die Demontage der Leitungen im Dampfkesselhaus, in dem ein Teil des Malzlagers untergebracht ist, hat bereits begonnen. „Dieses Haus gegenüber dem Sudhaus wird abgerissen. Danach wird das freigewordene Areal fünf Meter tief ausbaggert. Hier entstehen eine neue Abwasseraufbereitungsanlage und ein Kollektorgang. Darauf kommen ein neuer Lagerkeller und ein neuer Gärkeller. Auch die Malzannahme wird neu errichtet.

Besonders freut ihn der Neubau des Kellers mit offenen Gärbottichen, der ein traditionelles und handwerkliches Bierbrauen zulässt. „Das gibt es kaum mehr in den Brauereien, die so produzierten Biere sind sehr mild im Geschmack“, erklärt Schwarz.

Neben dem neuen Gebäude wird ein Trebernsilo errichtet. Weiters ist eine neue Würzpfanne im Sudhaus geplant, daran angebunden ist eine automatische Steuerung für einen vollautomatisierten Arbeitsablauf. „Wir verbinden traditionelles Handwerk mit modernster Technik“, meint Schwarz, der die Umbauten bei laufendem Betrieb als „durchdachtes, aber chaotisches Werken“ bezeichnet. Von den 3,5 Mio. Euro, die investiert werden, entfallen rund 1,3 Mio. Euro auf regionale Firmen, der Rest kommt von Spezialfirmen aus Deutschland.