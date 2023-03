Wiedereröffnung des Bauernmarktes beim s'Kupferdachl

Andrang herrschte bei der Wiedereröffnung des Bauernmarktes in Zwettl beim s'Kupferdachl am 24. März. Es waren wieder Landwirte und Direktvermarkter, insgesamt 12 aus der näheren Region, mit dabei. Geboten wurde unter anderem Puten- und Schweinefleisch, Gemüse, Obst, Käse, Säfte, Honig vom Imker, Gemüsepflanzen, Brot, selbstgebackene Mehlspeisen, Wachtelprodukte, Marmeladen und bei einem Stand gab es Kunsthandwerk. Diese Vielfalt bietet Gelegenheit, einerseits Produkte aus der näheren Umgebung zu erwerben. Die Familie Heindl bot auch frisch Gekochtes an.

Die nächsten Veranstaltungen sind am 7. April ein Osterkränzchen mit Ei-Verteilung, am 5. Mai Pflanzentauschmarkt, am 12. Mai gibt es für jede Mutter ein Geschenk, am 9. und 10 Juni einen Flohmarkt.

Der Bauernmarkt findet von April bis Oktober jeden Freitag von 8 bis 13 Uhr statt. Betreut wird dies von Andreas Heindl und Andrea Rameder. Am Freitag, 31. März, findet das einjährige Jubiläum vom s'Kupferdachl statt.

