Wildes Waldviertel: Ein Streifzug durch die Natur

Matthias Schickhofer, laut Eigendefinition ein globaler Nomade, präsentierte in der Galerie „blaugelbezwettl“ sein druckfrisches Buch „Wildes Waldviertel“. „Ich fühle mich hier wie ein Eingeborener, der die umliegende Landschaft vorstellt“, amüsierte sich der in Zwettl aufgewachsene Vortragende, sichtlich erfreut über die Besucherschar. Getrübt war seine Freude beim Erwähnen des Todes seiner Mutter Erika, die am 22. März verstarb.

Schickhofer lud seine Zuhörer zu einem Streifzug durch seine „Kindheitslandschaft rund um Zwettl“ ein. Ins Kamptal, wo er auf den Felsen erste philosophische Studien mit Hermann Hesse anstellte. In die Parallelwelt der Moore, von denen manche renaturiert werden sollen. Zu den Granitfelsen, die durch die Wollsackverwitterung interessante runde Formen ausbilden. Und ins mittlere Kamptal, wo sich der Fluss tief in die Gneislandschaft eingegraben hat und wo bei Rosenburg ein Kraftwerk geplant ist.

Der Autor war auch Berater für den Bärentrail, der durch die typische Waldviertler Landschaft führt. Er arbeitete mit an einem Lehrpfad entlang des Wanderweges am Jauerling. Im Vortrag bot er fundierte Vorschläge für den Erhalt der malerischen Kulturlandschaft des Waldviertels. „Aber ein großes Loch in die Natur reißt der TÜPl. Und globale Probleme haben längst auch das Waldviertel erreicht.“ Einige Bilder standen um 300 Euro zum Verkauf. Je 100 Euro gingen an ukrainische Flüchtlingsbetreuer.

