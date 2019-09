Erfolg für Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer: Seit der Vorwoche wird wieder ein Mittagsmenü im Gymnasium für die Schüler angeboten.

„Bergwirtin Eva Schrammel bietet uns täglich zwei Menüs und eine Suppe. Mit der Suppe kostet das Menü 6,50 Euro“, freut sich Steinbauer über die Bereitschaft der Bergwirt-Chefin, für die Schüler des Gymnasiums zu kochen. Seit Ende Jänner war der Direktor auf der Suche nach einem neuen Wirt, der für das Gymnasium auskocht. Denn Steinbauer hält das Mittagessen-Angebot für ein Qualitätsmerkmal, das er seinen über 400 Schülern anbieten kann und seit 2007 anbietet.

Mit Roswitha Preiss konnte man eine optimale Kraft gewinnen, die das Essen vom Bergwirt holt und im Gymnasium austeilt. Weiters wurde eine eigene Bestellsoftware entwickelt, die namentlich registriert, wer was bestellt hat. Bis um 14 Uhr des vorhergehenden Schultages muss man das Essen bestellt haben. „Die erste Woche ist mit 22 Essen am Montag, 29 am Dienstag, 70 am Donnerstag und 34 Essen am Freitag toll angelaufen. Am Mittwoch hat der Bergwirt Ruhetag, da werden wir natürlich auch nicht bekocht“, erklärt der Gym-Direktor.

Für Angebot 4.000 bis 5.000 Euro investiert

Um das Mittagessens-Angebot wieder einzuführen, musste Steinbauer Wärmeboxen und weiteres Catering-Geschirr sowie Besteck und Serviertabletts einkaufen. Zwischen 4.000 und 5.000 Euro wurden aus einem Mix von Schul- und Elternvereinsbudget investiert. „Die Eltern haben sich hier wirklich stark engagiert. Dafür bin ich sehr dankbar“, freut sich Gymnasial-Direktor Steinbauer.