Wohnungen im Zentrum: Zahnarzt plant Wohnprojekt

Er habe schon längere Zeit nach einem Objekt innerhalb der Stadtmauern Zwettls Ausschau gehalten, erzählt Klaus Fietz (Schrems), Zahnarzt mit Praxis in Zwettl, beim Gespräch mit der NÖN. Als er den Zettel „Zu verkaufen“ hinter der Fensterscheibe des Hauses Landstraße 57 entdeckte, sei dieser schon sehr vergilbt gewesen. „Wieder zu spät“, dachte er damals – und rief dennoch die angegebene Nummer an. Seit knapp einem Jahr nennt er das alte Haus sein Eigen.

Hier soll in Zukunft die Terrasse mit Blick aufs Zwettltal von einer Wohnung aus sein. Zahnarzt Klaus Fietz an der Stadtmauer des Grundstücks Landstraße 57. Foto: Foto Sonja Eder

„Zwei Architekten und ein Baumeister haben unabhängig voneinander diagnostiziert, dass eine Renovierung des Gebäudes in keiner Weise sinnvoll ist“, so Fietz. Nun ist der Abbruchbescheid da, und das nicht denkmalgeschützte Gebäude wird bald abgerissen. Fietz: „Geplant war der Abbruch schon Anfang November, doch wir müssen warten, bis die Baustelle nebenan fertiggestellt ist. Das ist eine polizeibehördliche Entscheidung.“

Fietz veranstaltete in dem geschichtsträchtigen Gebäude, das vollgeräumt bis oben war, einige Flohmärkte, die sehr gut besucht wurden. Gab es doch viel Außergewöhnliches und Exquisites der Vorbesitzer zu ergattern, etwa halbfertige Schuhe und Leisten des ehemaligen Schuhmachermeisters Karl Scherzer, der einst dort wohnte und arbeitete. Und viele technische Geräte des letzten Bewohners des Hauses, Herr Richter, der Techniker in Seibersdorf war, waren zu finden.

Parkplätze für jeden Bewohner im Innenhof

Anstelle des Abbruchhauses will Klaus Fietz einen modernen Wohnbau errichten, zweistöckig, um die erlaubte Bauhöhe auszunützen. Ebenso nützen will er das gesamte 710 Quadratmeter große Grundstück, das bis zur Stadtmauer bebaut werden darf.

Durch ein großes Tor sollen alle zukünftigen Bewohner mit ihren Autos in den Innenhof fahren können und einen überplatteten Autoabstellplatz vorfinden. Darüber entstehen die Wohnungen. Sechs an der Zahl sind geplant, zwei mit rund 100 Quadratmetern und vier mit rund 70 Quadratmetern. „Alle Wohnungen haben Freiflächen, Terrasse oder Balkon, der Innenhof steht allen zur Verfügung“, freut sich Fietz über sein Projekt, dessen Grundkonzept steht, aber noch vom Architekten und ihm selbst ausgefeilt wird. Per Treppe oder Lift geht es dann in die Wohnungen mit separaten Eingängen von außen. Natürlich seien auch die Wohnungen selbst barrierefrei.

Im Erdgeschoß soll mit separatem Eingang ein Geschäftslokal errichtet werden. „Für einen Notar, Anwalt oder Arzt“, meint Fietz. Auf jeden Fall soll sich das Gebäude in das Ensemble der Häuser gut einfügen. Fietz: „Erst, wenn der Plan steht und der Bau genehmigt ist, beginne ich mit der Vermarktung.“ Wann das sein wird, ist offen.

