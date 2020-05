Wie so viele andere Veranstalter und Organisatoren musste auch die NÖAAB-Ortsgruppe Jagenbach (Niederösterreichischer Arbeiter und Angestelltenbund) aufgrund der Veranstaltungssperre während der Coronazeit eine kreative Lösung für sein traditionelles Zankerlschnapsen am Palmsonntag finden. Kurzerhand wurde eine Kooperation mit dem Hilfswerk Zwettl ins Leben gerufen, um in schwierigen Zeiten auch die Schwächeren in der Gesellschaft zu unterstützen.

So wurden schlussendlich die geräucherten Köstlichkeiten „Frei Haus“ verkauft und von jedem verkauften Zankerl gingen zwei Euro ans Hilfswerk für den Ankauf von qualitativ hochwertigen Transportboxen für Essen auf Rädern. Mit gutem Geschmack wurde Gutes getan. Die Aktion wurde ein voller Erfolg – die insgesamt knapp 300 Zankerl wurden restlos an die Frau oder den Mann gebracht. Anlässlich des internationalen Tag der Pflege überreichte der Obmann des NÖAAB Jagenbach Christoph Prinz nun dem Vorsitzenden des Hilfswerkes Zwettl Werner Preiss den Spendenscheck in Höhe von 600.- Euro.