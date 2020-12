Weiße Weihnachten in Zwettl, das gab es zuletzt im Jahr 2010. 15 Zentimeter verwandelten damals laut Klimatologen Alexander Orlik vom ZAMG die Stadt zum Winter-Wunderland.

Am meisten Schnee im 21. Jahrhundert lag 2005 am 24. Dezember: Bis zu 30 Zentimeter hüllten Zwettl ein. Vor 2000 waren „Weiße Weihnachten“ noch regelmäßig der Fall: Im Schnitt alle zwei Jahre. Schneefall im Waldviertel sei laut Orlik zwar normal, für Neuschnee an Heiligabend müssten aber viele Faktoren zusammenspielen. Eine Prognose für den 24. Dezember kann er aktuell noch nicht geben. Das ist erst zehn Tage vorher möglich. Der November ging in Zwettl indes recht normal zu Ende – mit einigen Ausreißern. So gab es mit 71 Sonnenstunden um 21 Prozent mehr als üblich. Mit einem Niederschlag von 22 Litern pro Quadratmeter folgte die Stadt dem österreichweiten Trend zu einem der trockensten November-Monaten in der Messgeschichte. Die höchste Temperatur (17,8 Grad) wurde am 2. November gemessen, die niedrigste (-7,3) am 22. November.