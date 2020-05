Sein Interesse galt immer der Fliegerei. Der Zweite Weltkrieg machte ihm einen Strich durch seinen Jugendtraum. Was mit einfacher Segelfliegerei während der Schulferien am Spitzerberg bei Hainburg begann, endete mit der Einberufung zum „Reichsarbeitsdienst“.

Franz Gottsbachner, ehemaliger Rechtspfleger des Bezirksgerichtes in Zwettl wurde am 12. April 1927 in Harruck geboren. Nach Volks und Hauptschule in Groß Gerungs besuchte er die Handelsschule bei den Schulschwestern in Zwettl, die nach 1939 durch die staatlichen Organe des Deutschen Reiches geleitet wurde.

Leben stand mehrmals auf Messers Schneide

1944 erfolgte seine Einberufung zur Wehrmacht, wo er schon als 17-Jähriger an den Kriegsschauplatz nach Italien beordert wurde. Nur knapp überlebte er einen schweren Bombenangriff in Wörgl in Tirol.

Wenige Wochen danach wurde er in Oberitalien durch einen Granatsplitter schwer verwundet. „Ich sah noch die Explosion und spürte einen Schlag am Bein. „Mein erster Gedanke, es sei nur ein Felsbrocken gewesen, stellte sich als falsch heraus. Alles war voll Blut“ schilderte Franz Gottsbachner den schrecklichen Vorfall.

Es folgte eine Odyssee durch verschiedene deutsche und später amerikanische Lazarette in Oberitalien. Zum Zeitpunkt des Kriegsendes erinnert er sich noch an eine Radioansprache von Karl Renner, den ersten Staatskanzler und Bundespräsidenten von Österreich. „Es bewegte mich sehr, als wir im Lazarett eine Radioansprache von Karl Renner hörten“, sagt der 93-Jährige und zitiert: „Unsere demokratische Republik Österreich ist wiederhergestellt und unser Gruß heißt wieder Grüß Gott!“

Auf Grund seiner schweren Verwundung wechselte Franz Gottsbachner noch in verschiedene amerikanische Lazarette. Ende November 1945 wurde er halbwegs geheilt aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen. Auf abenteuerlichen Wegen kehrte er nach Harruck zu seinen Eltern und seinem Bruder zurück. Bald gelang es ihm am Bezirksgericht Zwettl aufgrund seiner Kenntnisse der Stenographie, eine Anstellung zu bekommen. „Diese schreckliche Zeit hat mir meine Jugend genommen“ resümierte Franz Gottsbachner.

